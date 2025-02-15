В Минобороны объяснили, почему нельзя продлить студенческую отсрочку до конца семестра

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Теперь она автоматически будет продолжаться в Резерв+. Однако оформить отсрочку сразу до конца семестра невозможно.

Почему именно – сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

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Отсрочка для студентов

Екатерина Черногоренко отметила, у каждого учреждения высшего образования свой график учебного процесса. Это затрудняет предоставление отсрочек до конца семестра.

А четкого определения семестра в законодательстве пока нет. Поэтому в Резерв+ отсрочка предоставляется до конца мобилизации. После этого, если студент продолжает обучение, отсрочка продлевается автоматически,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Заметим, что кроме студентов, отсрочка от мобилизации также будет автоматически продолжаться для аспирантов и докторантов. В Минобороны отметили, что для этого достаточно лишь обновить военный документ в Резерв+.

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Кстати, общую мобилизацию с 18 лет в Украине не ввели. Добровольцы до 24 лет могут подписать специальный контракт.