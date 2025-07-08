В ТЦК рассказали, кто может автоматически получить отсрочку в Резерв+

Некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически с помощью приложения Резерв+. В ТЦК разъяснили, каких категорий лиц это касается.

Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

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Отсрочка через Резерв+

В частности, автоматически с помощью приложения Резерв+ оформить отсрочку от мобилизации могут граждане, что:

состоят в браке с военнослужащим или военнослужащей;

имеют с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.

Самая распространенная проблема – в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным. В этом случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре "Оберіг" через одно из приложений:

Как обновить статус через Резерв+?

1. Открыть приложение Резерв+

2. Перейти в раздел "Меню" – "Исправить данные онлайн"

3. Подать запрос "Я уже военный"

4. После обновления статуса – подать запрос на отсрочку повторно

Как обновить статус через Армия+?

1. Авторизоваться в приложении Армия+

2. На странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий военный"

3. Заполнить необходимые данные

4. После подтверждения статуса – вернуться в Резерв+ и подать заявку на отсрочку повторно

Если все сделано правильно – система автоматически подтянет обновленную информацию, и вы сможете воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур.

Напомним, с начала июля в приложение Резерв+ добавили новую функцию – теперь там можно сгенерировать электронное направление на военно-врачебную комиссию без подписи ТЦК.