В ТЦК рассказали, кто может автоматически получить отсрочку в Резерв+
- Граждане, которые состоят в браке с военнослужащим и имеют общего ребенка до 18 лет, могут автоматически оформить отсрочку через Резерв+.
- Для подтверждения статуса военнослужащего нужно обновить данные в реестре "Оберіг" через Резерв+ или Армия+.
Некоторые граждане могут оформить отсрочку от мобилизации автоматически с помощью приложения Резерв+. В ТЦК разъяснили, каких категорий лиц это касается.
Такое право предусмотрено пунктом 15 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.
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Отсрочка через Резерв+
В частности, автоматически с помощью приложения Резерв+ оформить отсрочку от мобилизации могут граждане, что:
- состоят в браке с военнослужащим или военнослужащей;
- имеют с ним/ней общего ребенка в возрасте до 18 лет.
Самая распространенная проблема – в системе не подтверждено, что муж или жена является действующим военным. В этом случае военнослужащий должен обновить свой статус в реестре "Оберіг" через одно из приложений:
- Как обновить статус через Резерв+?
1. Открыть приложение Резерв+
2. Перейти в раздел "Меню" – "Исправить данные онлайн"
3. Подать запрос "Я уже военный"
4. После обновления статуса – подать запрос на отсрочку повторно
- Как обновить статус через Армия+?
1. Авторизоваться в приложении Армия+
2. На странице "Мы не нашли данных о вашей военной службе" нажать "Я точно действующий военный"
3. Заполнить необходимые данные
4. После подтверждения статуса – вернуться в Резерв+ и подать заявку на отсрочку повторно
Если все сделано правильно – система автоматически подтянет обновленную информацию, и вы сможете воспользоваться правом на отсрочку без лишних бюрократических процедур.
Напомним, с начала июля в приложение Резерв+ добавили новую функцию – теперь там можно сгенерировать электронное направление на военно-врачебную комиссию без подписи ТЦК.