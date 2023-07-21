В Раду поступило заявление Ткаченко об увольнении: когда рассмотрят
Источник:Верховная рада Украины
В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении. Его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.
К слову, Ткаченко подал заявление на увольнение в ночь на 21 июля. Он заявил, что принял это решение из-за волны недопонимания по поводу важности культуры во время войны.
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В Раде получили заявление Ткаченко
Заявление от Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе поступило в Раду после обеда 21 июля.
Как сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.
Заявление об увольнении от Ткаченко / Фото Верховная Рада
К слову, в вечернем обращении Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры. Президент Украины подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны все средства государства должны идти на защиту от захватчиков.
Заявления Ткаченко, которые остро встретили в обществе
- Накануне министр культуры сделал несколько заявлений, которые в обществе встретили острой критикой и недовольством. Так, Ткаченко считал, что выделение более 150 миллионов на съемку 53 украинских фильмов – целесообразно в условиях активных боевых действий. Более того, в Минкульте считали, что "это вопрос национальной информационной и культурной безопасности".
- В одном из интервью Ткаченко также сказал, что считает уместным предоставление более 500 миллионов гривен сейчас в завершение строительства музея Голодомора. Он утверждал, что это последний транш, который нужен для возведения музея.
- Ткаченко также заявил, что в Киеве планируют декоммунизировать щит на "Родине-Мать". На реконструкцию щита средства выделялись не из госбюджета, а из дотаций бизнеса. На замену советского символа на украинский трезуб планировали потратить более 28 миллионов гривен. Большинство киевлян выступили за такую инициативу, однако такие расходы считают не ко времени в условиях активных боевых действий.