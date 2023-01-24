По данным Александра Старуха, говорится о Тимченко, Некрасове и Сиволапе. Об этом стало известно 24 января.
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Что известно об отставке заместителей Запорожской ОВА
Все заместители председателя Запорожской ОВА сложат полномочия перед новоназначенным руководителем,
– говорится в сообщении.
Известно, что говорится о:
- первом заместителе председателя облгосадминистрации Геннадие Тимченко;
- заместительнице председателя облгосадминистрации Злате Некрасовой;
- заместителе председателя облгосадминистрации Виталии Сиволапе.
Злата Некрасова отдыхала в Таиланде
По данным СМИ, Злата Некрасова фигурирует в деле НАБУ по хищению гуманитарной помощи. Более того, во время новогодних праздников она могла отдыхать в Таиланде.
На официальных страницах в соцсетях должностного лица нет данных о выезде из страны, однако есть фотография, в подписи под которой она поздравляет людей с Новым годом. На фото Некрасова в черном платье позирует на фоне лестницы и елки.
Эта лестница такая же, как в отеле Sindhorn Midtown Hotel, расположенном в Бангкоке, столице Таиланда. На официальной странице отеля есть фото с такой же елкой и лестницей. Их в 2023 году публиковали и другие посетители.
Новогоднее поздравление Некрасовой / Фотография из фейсбука чиновницы
Что известно об отставке голов ОВА
- 24 января правительство приняло решение об отставке 5 глав областных военных администраций. Речь идет о Валентине Резниченко с должности главы Днепропетровской ОВА, Александре Старухе – Запорожской, Алексее Кулебе – с Киевской, Дмитрии Живицком – с Сумской, Ярославе Янушевиче – из Херсонской.
- Уже вечером 24 января Владимир Зеленский подписал указ об увольнении вышеупомянутых председателей областных военных администраций.
- Кроме того, Алексей Кулебу уже назначили замглавы Офиса Президента. Это произошло после того, как Кирилл Тимошенко написал заявление на увольнение.
- Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что кадровые изменения связаны со способностью государства признавать ошибки.