По данным Александра Старуха, говорится о Тимченко, Некрасове и Сиволапе. Об этом стало известно 24 января.

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Что известно об отставке заместителей Запорожской ОВА

Все заместители председателя Запорожской ОВА сложат полномочия перед новоназначенным руководителем,

– говорится в сообщении.

Известно, что говорится о:

первом заместителе председателя облгосадминистрации Геннадие Тимченко;

заместительнице председателя облгосадминистрации Злате Некрасовой;

заместителе председателя облгосадминистрации Виталии Сиволапе.

Злата Некрасова отдыхала в Таиланде

По данным СМИ, Злата Некрасова фигурирует в деле НАБУ по хищению гуманитарной помощи. Более того, во время новогодних праздников она могла отдыхать в Таиланде.

На официальных страницах в соцсетях должностного лица нет данных о выезде из страны, однако есть фотография, в подписи под которой она поздравляет людей с Новым годом. На фото Некрасова в черном платье позирует на фоне лестницы и елки.

Эта лестница такая же, как в отеле Sindhorn Midtown Hotel, расположенном в Бангкоке, столице Таиланда. На официальной странице отеля есть фото с такой же елкой и лестницей. Их в 2023 году публиковали и другие посетители.



Новогоднее поздравление Некрасовой / Фотография из фейсбука чиновницы

Что известно об отставке голов ОВА