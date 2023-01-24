За даними Олександра Старуха, мовиться про Тімченка, Некрасову та Сиволапа. Про це стало відомо 24 січня.

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Що відомо про відставку заступників Запорізької ОВА

Всі заступники голови Запорізької ОВА складуть повноваження перед новопризначеним очільником,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що мовиться про:

першого заступника голови обласної державної адміністрації Геннадія Тімченка;

заступницю голови обласної державної адміністрації Злату Некрасову;

заступника голови обласної державної адміністрації Віталія Сиволапа.

Злата Некрасова відпочивала у Таїланді

За даними ЗМІ, Злата Некрасова фігурує у справі НАБУ щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Ба більше, під час новорічних свят вона могла відпочивати у Таїланді.

На офіційних сторінках в соцмережах посадовиці немає даних про виїзд з країни, проте є фотографія, у підписі під якою вона вітає людей з Новим роком. На фото Некрасова в чорній сукні позує на фоні сходів та ялинки.

Ці сходи такі ж, як у готелі Sindhorn Midtown Hotel, що розташований у Бангкоку, що є столицею Таїланду. На офіційній сторінці готелю фото з такою ж ялинкою та сходами. Їх у 2023 році публікували й інші відвідувачі.



Новорічне привітання Некрасової / Світлина з фейсбуку чиновниці

Що відомо про відставку голів ОВА