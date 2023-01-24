За даними Олександра Старуха, мовиться про Тімченка, Некрасову та Сиволапа. Про це стало відомо 24 січня.
До теми Кабмін погодив звільнення 5 голів ОВА й затвердив важливе призначення
Що відомо про відставку заступників Запорізької ОВА
Всі заступники голови Запорізької ОВА складуть повноваження перед новопризначеним очільником,
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що мовиться про:
- першого заступника голови обласної державної адміністрації Геннадія Тімченка;
- заступницю голови обласної державної адміністрації Злату Некрасову;
- заступника голови обласної державної адміністрації Віталія Сиволапа.
Злата Некрасова відпочивала у Таїланді
За даними ЗМІ, Злата Некрасова фігурує у справі НАБУ щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Ба більше, під час новорічних свят вона могла відпочивати у Таїланді.
На офіційних сторінках в соцмережах посадовиці немає даних про виїзд з країни, проте є фотографія, у підписі під якою вона вітає людей з Новим роком. На фото Некрасова в чорній сукні позує на фоні сходів та ялинки.
Ці сходи такі ж, як у готелі Sindhorn Midtown Hotel, що розташований у Бангкоку, що є столицею Таїланду. На офіційній сторінці готелю фото з такою ж ялинкою та сходами. Їх у 2023 році публікували й інші відвідувачі.
Новорічне привітання Некрасової / Світлина з фейсбуку чиновниці
Що відомо про відставку голів ОВА
- 24 січня уряд ухвалив рішення про відставку 5 голів обласних військових адміністрацій. Мовиться про Валентина Резніченка з посади очільника Дніпропетровської ОВА, Олександра Старуха – Запорізької, Олексія Кулебу – з Київської, Дмитра Живицького – з Сумської, Ярослава Янушевича – з Херсонської.
- Вже ввечері 24 січня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення вищезгаданих голів обласних військових адміністрацій.
- Окрім того, Олексія Кулебу вже призначили заступником глави Офісу Президента. Це трапилось після того, як Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення.
- Радник Єрмака Михайло Подоляк заявив, що кадрові зміни пов'язані зі здатністю держави визнавати помилки.