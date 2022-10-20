"Возможно возвращение Джонсона": кто может заменить Лиз Трасс и чего ждать Украине

На сегодняшня есть ряд британских политиков, которые могут стать преемниками премьера Лиз Трасс. В то же время шансы на успех в гонках за должность главы правительства Британии будут иметь кандидаты с самой большой "медийной силой".

Не исключено, что в Британии возможна "политическая рокировка" с возвращением экс-премьера Бориса Джонсона. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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У кого самые большие шансы

Эксперт отметил, что консервативная партия отставкой Лиз Трасс может произвести политические перестановки, чтобы "сохранить рейтинги".

Теоретически в ситуации с возможным преемником Трасс возможно все, что угодно: и Риши Сунак, и Пенни Мордонт, также участвовавшая в гонке за посадку премьера. Здесь возможно даже теоретическое возвращение Джонсона. Не исключено, что это изначально могла быть "рокировка" для возвращения Джонсона на других условиях.

– объяснил обозреватель.

Накануне в СМИ появилась информация, что члены Консервативной партии недовольны работой Трасс , в первую очередь – бюджетом. Потому политики решили добиться отставки премьера.

По его словам, кто именно станет преемником Трасс – на сегодняшний день нельзя спрогнозировать.

"Точную фамилию премьера мы узнаем тогда, когда начнется новое обсуждение кандидатур и кто какой медийной силой будет наделен. Реши Сунак – это не "политик- глуба", который точно будет следующим премьером. Что придумали на этот раз элиты британской консервативной партии - мы знать не можем", — добавил аналитик.

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Изменится ли поддержка Украины

По мнению Божко, даже после смены премьера в королевстве, внешняя политика Великобритании не будет столь сильно зависеть от "элитарных историй о договоренностях и партийных консенсусах".

Очевидно, что поддержка Украины не была каким-то личным прихотью Джонсона или Лиз Трасс. Это была часть геополитического конструкта , который выстраивала Великобритания уже долгие годы. Это также увязывается с выходом королевства из ЕС и попыткой разорвать находящиеся в энергетике тесные связи между Россией и Германией,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что именно поэтому Украина является актуальной частью британских внешнеполитических планов .

"Я не думаю, что нам как-то серьезно следует говорить об изменении государственной политики Британии, по крайней мере до того, как объявят парламентские выборы. Потому что лейбористы могут иметь альтернативные "консенсусы" . Что касается британских консерваторов, то большинство споров касаются внутренней политики Британии, которая не добавляет". им рейтингов", – резюмировал Божко.

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