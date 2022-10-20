"Возможно возвращение Джонсона": кто может заменить Лиз Трасс и чего ждать Украине
На сегодняшня есть ряд британских политиков, которые могут стать преемниками премьера Лиз Трасс. В то же время шансы на успех в гонках за должность главы правительства Британии будут иметь кандидаты с самой большой "медийной силой".
Не исключено, что в Британии возможна "политическая рокировка" с возвращением экс-премьера Бориса Джонсона. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.
Обратите внимание Кто станет следующим премьером Британии: партия "ставит" на Джонсона, а букмекеры – на другого
У кого самые большие шансы
Эксперт отметил, что консервативная партия отставкой Лиз Трасс может произвести политические перестановки, чтобы "сохранить рейтинги".
Теоретически в ситуации с возможным преемником Трасс возможно все, что угодно: и Риши Сунак, и Пенни Мордонт, также участвовавшая в гонке за посадку премьера. Здесь возможно даже теоретическое возвращение Джонсона. Не исключено, что это изначально могла быть "рокировка" для возвращения Джонсона на других условиях.
– объяснил обозреватель.
По его словам, кто именно станет преемником Трасс – на сегодняшний день нельзя спрогнозировать.
"Точную фамилию премьера мы узнаем тогда, когда начнется новое обсуждение кандидатур и кто какой медийной силой будет наделен. Реши Сунак – это не "политик- глуба", который точно будет следующим премьером. Что придумали на этот раз элиты британской консервативной партии - мы знать не можем", — добавил аналитик.
Кто заменит Лиз Трасс в должности: смотрите видео
Изменится ли поддержка Украины
По мнению Божко, даже после смены премьера в королевстве, внешняя политика Великобритании не будет столь сильно зависеть от "элитарных историй о договоренностях и партийных консенсусах".
Очевидно, что поддержка Украины не была каким-то личным прихотью Джонсона или Лиз Трасс. Это была часть геополитического конструкта , который выстраивала Великобритания уже долгие годы. Это также увязывается с выходом королевства из ЕС и попыткой разорвать находящиеся в энергетике тесные связи между Россией и Германией,
– подчеркнул политолог.
Он отметил, что именно поэтому Украина является актуальной частью британских внешнеполитических планов .
"Я не думаю, что нам как-то серьезно следует говорить об изменении государственной политики Британии, по крайней мере до того, как объявят парламентские выборы. Потому что лейбористы могут иметь альтернативные "консенсусы" . Что касается британских консерваторов, то большинство споров касаются внутренней политики Британии, которая не добавляет". им рейтингов", – резюмировал Божко.
Читайте также Отставка Лиз Трасс в Британии: как реагируют финансовые рынки
Вас также может заинтересовать – будет ли Джонсон снова премьером Британии: смотрите видео
Отставка Лиз Трасс: что известно
- Премьер Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила о своем решении уйти в отставку. Она это сделала всего лишь на 44-й день в должности премьера Великобритании.
- Трасс будет оставаться главой правительства Британии, пока не изберут ее преемника. Выборы нового лидера консервативной партии и премьер-министра проведут на следующей неделе.
- Добрый друг Украины Борис Джонсон может вернуться в кресло премьер-министра Британии. После отставки Лиз Трасс бывший премьер Британии будет баллотироваться в должность лидера руководящей Консервативной партии.
- Примечательно, что Джонсон объявил об отставке на фоне внутренних скандалов 7 июля. Ему несколько раз пытались выразить вотум недоверия.