Отставка Меркель – возможность для Украины "перетасовать колоду", – экс-посол в США Чалый

Ангела Меркель не будет вновь переизбираться на пост канцлера Германии. Уход от управления правительством после 16 лет свидетельствует о завершении определенной эпохи.

И это открывает немало возможностей для украинской власти. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

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"Это возможность для Украины просто по-другому перетасовать колоду,", – подчеркнул он.

Чалый: Меркель приезжает, когда есть общие вопросы с Украиной

Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа для официальной встречи с Владимиром Зеленским. По словам дипломата, сейчас есть совершенно разная информация относительно целей визита. Впрочем, очевидно, что немецкая сторона хочет обсудить минский процесс и энергетические вопросы.

Он также отметил, что канцлер сейчас является более успешной, чем Украина в немецко-украинском диалоге. Хотя факт встречи глав Германии и Украины является хорошим сигналом.

При том, что мы с Францией очень активно сотрудничаем, и президент Макрон несколько раз обещал приехать, но так и не доехал. А канцлер Германии хотя бы приезжает,

– отметил Чалый.

И добавил, это является свидетельством того, что Меркель приезжает, когда есть общие вопросы и интерес относительно того, что Украина может сделать для партнеров. А не только когда наша страна ожидает действий со стороны других государств.

"Мы должны иметь какие-то козыри для того, чтобы вести разговор с такими великими державами. Несмотря на отставку Меркель, сейчас решения важны. Надо работать на перспективу", – подытожил экс-посол США в Украине.

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