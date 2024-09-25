Есть конкретная цель: почему российские пропагандисты внезапно заговорили об отставке Путина

В России на телевидении внезапно предположили об отставке Путина. Вряд ли об этом заговорили просто так.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав слова Соловьева об отставке Путина.

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Почему заговорили об отставке Путина

Как отметил Свитан, к заявлениям такого типа нужно серьезно относиться. Штатные российские пропагандисты не могут себе позволить в эфире заговорить о таких вещах. Все случилось не просто так. Тут есть конкретная цель.

Очевидно, что заинтересованные в этом заявлении хотят проверить реакцию населения. Готов ли обычный россиянин к такому развитию событий.

Зачем они это сделали? Сложно пока сказать. Возможно, для определения "общей температуры в палате". Далее увидят реакцию – и будут принимать решение. Вопрос, кто именно это сделает. Вряд ли Путин. Возможно, олигархи, которые имеют определенные механизмы управления Россией,

– сказал Свитан.

Обратите внимание! Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак склоняется к тому, что на самом деле Соловьев банально оговорился. Очевидно, что он получит по шапке, ведь сказал это на одном из главных пропагандистских телеканалов России.