Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, прокоментувавши слова Соловйова про відставку Путіна.

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Чому заговорили про відставку Путіна

Як наголосив Світан, до заяв такого типу потрібно серйозно ставитися. Штатні російські пропагандисти не можуть собі дозволити в ефірі заговорити про такі речі. Все сталося не просто так. Тут є конкретна ціль.

Очевидно, що зацікавлені у цій заяві хочуть перевірити реакцію населення. Чи готовий звичайний росіянин до такого розвитку подій.

Навіщо вони це зробили? Складно поки сказати. Можливо, для визначення "загальної температури у палаті". Далі побачать реакцію – і будуть ухвалювати рішення. Питання, хто саме це зробить. Навряд чи Путін. Можливо, олігархи, які мають певні механізми управління Росією,

– сказав Світан.

Зверніть увагу! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак схиляється до того, що насправді Соловйов банально обмовився. Очевидно, що він отримає по шапці, адже сказав це на одному з головних пропагандистських телеканалів Росії.