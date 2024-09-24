Гості програми були надзвичайно вражені такими словами пропагандиста. Імовірно, вони захвилювалися, чи взагалі зможуть до кінця етеру досидіти у студії. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив 24 Каналу, що може бути з Соловйовим.

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Чи міг Соловйов обмовитися

"Здається, що в багатьох гостей після цих слів у голові з'явився мем про мавпу з тарілками. Виникла така пауза. Видно, як усі шалено розгубилися. Можливо, навіть Соловйов до кінця не зрозумів, що сказав. А у гостей з'явилася думка, що за ними приїдуть і прийдеться писати дружині: "Збери теплі речі, бо ніч проведу точно не вдома", – зазначив ексспівробітник СБУ.

Необхідно спостерігати за наступними етерами – як Соловйов буде проводитися, чи спробує якось виправдатися, чи дадуть вказівки з Кремля і той пояснюватиме свою позицію. Те, що відбулося, виглядає справді як зухвальство, яке поки не має жодного пояснення.

Я більше схиляюся до того, що він обмовився й отримає дуже активно по шапці за те, що сказав такі речі в етері пропагандистського телеканалу, який є номером один у Росії,

– припустив Іван Ступак.