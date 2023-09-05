Резников назвал "самую острую проблему", которую пришлось решать Министерству обороны

Бывший министр обороны рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время войны. Резников возглавил Минобороны еще до полномасштабного нападения России на Украину.

Алексей Резников, которого сегодня отправили в отставку, обнародовал текст своего выступления в Верховной Раде. Там он подвел итог своей работы и работы ведомства, которое возглавлял.

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Что было самым сложным

Он сказал, что после 24 февраля острейшей проблемой для МО стало оружие.

По оценке Генерального Штаба, ресурсов Сил обороны должно было хватить на 2 – 2,5 месяца интенсивных боев. После этого наша армия физически закончилась бы. Мы добывали все, что было возможно и невозможно,

– подчеркнул экс-министр.

По словам Резникова, за 18 месяцев для Сил обороны приобретено, изготовлено по заказу Минобороны и получено в качестве помощи:

более 7 миллионов артиллерийских снарядов, мин, выстрелов к танкам и РСЗО;

более 4,5 тысяч артиллерийских систем и минометов;

около 3,5 тысячи систем, защищающих наше небо, – от ПЗРК до Patriot'ов;

более 6,5 тысяч танков, бронетехники и бронемашин;

более 2 тысяч грузовиков;

несметное количество стрелкового оружия, радаров, инженерной техники, различных типов ракет, вертолетов, эвакуационных машин и многое другое.

Менее 2 лет назад нам отказывались предоставить "Стингеры" – сейчас наши пилоты, инженеры и техники овладевают современными западными самолетами. Этот результат трудно осознать, ведь с 1991 года его не с чем сравнить,

– подчеркнул Резников.

Украина получила физически или в виде обязательств военной помощи на сумму около 100 миллиардов долларов.

Каждый раз, когда речь шла о новом оружии, я слышал фразу "это невозможно". За танки мы боролись год. За кассетные боеприпасы – от официального обращения Минобороны до поставки – 9 месяцев,

– вспомнил он.

За полгода удалось обеспечить армию и создать резерв в 200 тысяч бронежилетов и более 120 тысяч шлемов. Подготовку за границей прошли более 70 тысяч украинских воинов.

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Резников сказал, что нужно для победы

По его словам, помимо обеспечения фронта, нужно "создать образ украинской армии будущего – Future Force Concept, чтобы привлечь ресурсы партнеров через долгосрочные программы поддержки, заложенные в их бюджеты". Это, по мнению экс-министра, и есть реальные гарантии безопасности.

Для этого проведен обзор возможностей сил обороны, который длился почти год. Резников убеждает: "есть на что опираться и говорить с партнерами на одном языке".

Убежден: создание каркаса по долгосрочным программам международной помощи должно стать главным приоритетом на следующий год. Если оценивать ситуацию по сути – интеграция Украины в НАТО де-факто произошла. Важный этап окончен,

– сказал он.

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А что с куртками

В этом материале есть ответ Резникова на вопрос о коррупции в Минобороны. Он просит дождаться следствия, но все же прокомментировал "яйца" и "куртки". К сожалению, оборонное ведомство в последнее время просто утопает в скандалах: на днях стало известно, что МО закупало по завышенным ценам сухпайки в марте 2022 года.