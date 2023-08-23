Отставка Резникова: Зеленский впервые прокомментировал слухи о возможной замене министра обороны

Разговоры о потенциальной отставке министра обороны Алексея Резникова ведутся давно. Президент Украины заинтриговал комментарием на эту тему.

Возможная отставка министра обороны Алексея Резникова обсуждается уже больше полугода. Однако президент Зеленский впервые прокомментировал слухи вокруг главы Минобороны 23 августа на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.

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Ответ главы государства оказался достаточно сдержанным. На вопрос журналиста о том, планируется ли отставка Алексея Резникова, а также его назначение послом в Великобритании, Зеленский отметил, что комментировать эту информацию сейчас не время.

Президент отметил, что обязательно даст объяснение по этой теме в случае, если будет подписан соответствующий указ об отставке или назначении.

Я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как будут подписаны мной соответствующие указы,

– подчеркнул Зеленский.

Таким образом, лидер страны отказался сообщить о вероятности отставки действующего главы Минобороны.

Слухи об отставке Резникова