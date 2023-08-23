Отставка Резникова: Зеленский впервые прокомментировал слухи о возможной замене министра обороны
Разговоры о потенциальной отставке министра обороны Алексея Резникова ведутся давно. Президент Украины заинтриговал комментарием на эту тему.
Возможная отставка министра обороны Алексея Резникова обсуждается уже больше полугода. Однако президент Зеленский впервые прокомментировал слухи вокруг главы Минобороны 23 августа на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве.
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Ответ главы государства оказался достаточно сдержанным. На вопрос журналиста о том, планируется ли отставка Алексея Резникова, а также его назначение послом в Великобритании, Зеленский отметил, что комментировать эту информацию сейчас не время.
Президент отметил, что обязательно даст объяснение по этой теме в случае, если будет подписан соответствующий указ об отставке или назначении.
Я готов комментировать какие-либо кадровые решения в нашем государстве после того, как будут подписаны мной соответствующие указы,
– подчеркнул Зеленский.
Таким образом, лидер страны отказался сообщить о вероятности отставки действующего главы Минобороны.
Слухи об отставке Резникова
- Слухи о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появились на фоне коррупционного скандала в Минобороны относительно закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Тогда несколько топ-чиновников министерства получили подозрения в хищении средств. Сам Резников заявил, что вопрос его отставки всецело зависит от решения президента.
- В феврале 2023 года начала распространяться информация, что Резинкова хотят перевести в Минстратегпром, а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. В то же время Резников заявил, что не получал такого предложения от президента Зеленского. Впрочем, если бы получил такое предложение, то отказался бы, потому что ему не хватает экспертности, чтобы занимать этот пост, отметил министр.
- Интересно, что сам Алексей Резников говорил, что он не против своей отставки. Он назвал ее своей мечтой, а также рассказал, как отказывался от предложения Зеленского возглавить Минобороны. Правда, уйти с должности Резников планирует уже после победы.
- Уже в августе слухи о возможной отставке Резникова снова начали распространяться в СМИ. Так, сообщалось, что его якобы могут назначить послом в Британии вместо уволенного Вадима Пристайко. Сам министр эту информацию опроверг.