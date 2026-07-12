Эксперт NISS предположил, над чем будет работать Свириденко после отставки

Зеленский объявил о кадровых изменениях в Кабмине с целью реализации новой политической стратегии Украины. Свою отставку уже подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко. Это не отставка из-за неэффективной работы, а понимание того, что необходимо перезагрузить правительство, усилить определенные направления.

Такое мнение в эфире 24 Канала, комментируя отставку главы правительства Свириденко, высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, подчеркнув, что критики результатов ее работы нет, есть осознание того, что все-таки нужно вносить определенные изменения.

Перезагрузка правительства на фоне потепления отношений между Украиной и США

Согласно неофициальным данным, Юлия Свириденко в дальнейшем может стать послом Украины в США. Главный консультант NISS отметил, что ее предшественница, которая, по его словам, казалось, не имела опыта, но занимала пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Ольга Стефанишина, довольно неплохо себя проявила. Он не исключает, что Свириденко станет ее преемницей.

Это люди с опытом. Все говорят, что нужны кадровые дипломаты. Частично согласен, но все же вес личности также имеет значение. И когда вице-премьер или, гипотетически, премьер станет послом в США, это демонстрация того, что существует коммуникация. Все-таки Юлия Свириденко занималась соглашением о редкоземельных металлах, находилась в тесном взаимодействии с американским руководством, прежде всего с Бессентом, министром финансов США,

– напомнил Ус.

О кадровых изменениях в правительстве: смотрите в видео

Отношения Украины и Соединенных Штатов меняются. Главный консультант NISS напомнил о скандальном разговоре Трампа и Зеленского в Овальном кабинете в феврале 2025 года и о том, как прошла их встреча на саммите НАТО в Анкаре в июле 2026 года. Ус констатировал, что Белый дом изменил свою позицию в отношении Украины.

Когда в августе 2025 года состоялась встреча Трампа и Путина в Анкоридже, глава Кремля пообещал американскому лидеру, что до конца того года захватит Донецкую область. Трамп, по словам Уса, считал, что, поскольку российская армия это сделает, было бы желательно, чтобы Украина отдала Донбасс с минимальным количеством жертв.

2025-й закончился, Россия взять под свой контроль Донецкую область не смогла. Прошла уже половина 2026-го, ситуация аналогична. Поэтому в глазах президента США Путин не оказался способным сделать то, о чем ему говорили.

Поэтому сейчас дух Анкориджа улетучился, ныне царит дух Анкары. По словам главного консультанта NISS, на Аляске у Трампа было ощущение, что Россия очень мощная, может сделать то, о чем говорит. Сейчас такого ощущения нет, потому что есть конкретные результаты, продемонстрированные Силами обороны Украины.

США меняют свое отношение, и желательно, чтобы сейчас сохранилась эта линия поддержки. Стефанишина неплохо проявила себя, дала нам возможность нормализовать эти отношения. Посмотрим, как будет действовать Свириденко, если она там будет. Неизвестно, какими будут окончательные решения, кто будет на какой должности, за что будет отвечать. Хотелось бы, чтобы направления были конкретно закреплены за определенными людьми, чтобы у них были четкие полномочия и они могли реализовать те задачи, которые будут перед ними стоять,

– заявил Ус.

Подводя итог, главный консультант NISS подчеркнул, что Украина – динамичное государство, о чем свидетельствует процесс перезагрузки ее правительства даже во время военного положения. Ус убежден, что власть должна находиться в динамике, а не быть закостенелой, как в России, где такая картина наблюдается уже более четверти века.