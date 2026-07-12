Таку думку в етері 24 Каналу, коментуючи відставку голови уряду Свириденко, висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосивши, що критики результатів її роботи нема, є усвідомлення того, що все ж таки треба робити певні зміни.

Перезавантаження уряду на тлі потепління відносин України й США

Згідно з неофіційними даними, Юлія Свириденко надалі може стати послом України в США. Головний консультант NISS зауважив на тому, що її попередниця, яка, з його слів, здавалось, не мала досвіду, але була віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Ольга Стефанішина, доволі непогано себе проявила. Він не виключає, що Свириденко стане її наступницею.

Це люди з досвідом. Всі говорять, що потрібні кадрові дипломати. Частково погоджуюсь, але все ж таки вага персони також має значення. І коли віцепрем'єр або гіпотетично прем'єр буде послом в США, це демонстрація того, що є комунікація. Все ж таки Юлія Свириденко займалась угодою про рідкісноземельні метали, була в тісній взаємодії з американським керівництвом, насамперед Бессентом, міністром фінансів США,

– нагадав Ус.

Про кадрові зміни в уряді: дивіться у відео

Відносини України й Сполучених Штатів змінюються. Головний консультант NISS нагадав скандальну розмову Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті в лютому 2025 року і те, як пройшла їхня зустрічі на саміті НАТО в Анкарі у липні 2026 року. Ус констатував, що Білий дім змінив свою позицію щодо України.

Коли у серпні 2025 року була зустріч в Трампа і Путіна в Анкориджі очільник Кремля обіцяв американському лідеру, що до кінця того року захопить Донецьку область. Трамп, зі слів Уса, вважав, що оскільки російська армія це зробить, то було б бажано, щоб Україна віддала Донбас мінімальною кількістю жертв.

2025-й завершився, Росія взяти під свій контроль Донеччину не змогла. Минула вже половина 2026-го, ситуація аналогічна. Тому в очах президента США Путін не виявився спроможним зробити те, про що йому казали.

Тому зараз дух Анкориджа вивітрився, нині панує дух Анкари. Зі слів головного консультанта NISS, на Алясці у Трампа було відчуття, що Росія дуже потужна, може зробити те, про що говорить. Зараз такого відчуття нема, тому що є конкретні результати, продемонстровані Силами оборони України.

США змінюють своє ставлення, і бажано, щоб зараз збереглась ця лінія підтримки. Стефанішина себе непогано проявила, дала змогу нам нормалізувати ці відносини. Подивимось, як буде діяти Свириденко, якщо вона там буде. Невідомо, які будуть фінальні рішення, хто буде на якій посаді, за що відповідати. Хочеться, щоб було конкретне закріплення напрямів за певними людьми, щоб вони мали чіткі повноваження і могли реалізувати ті завдання, які будуть перед ними стояти,

– озвучив Ус.

Підсумовуючи, головний консультант NISS наголосив, що Україна – динамічна держава, про що свідчить процес перезавантаження її уряду навіть під час воєнного стану. Ус переконаний, що влада повинна бути в динаміці, а не зашкарублою, як в Росії, де така картина спостерігається понад чверть століття.