Боец "Нахтигаля" объяснил, почему отставка Сырского стала неотложной

Отставка Сырского с поста главнокомандующего ВСУ стала уже неотложной. Однако вокруг этой ситуации возникло много спорных вопросов, на которые нет однозначного ответа.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, соучредитель сообщества "Нахтигаль" Игорь Шолтис. По его словам, существует определенная дилемма по поводу изменений в армии. Существует мнение, что гражданским не стоит критиковать армию, ведь они не очень в ней разбираются. Поэтому лучше, чтобы об этом говорили в ВСУ. Но когда начинают говорить военные, то есть риск нарваться на выговор и другие неприятности. И ситуация с отставкой Сырского тоже затронула эти проблемы.

Могут ли военные критиковать главнокомандующего?

По словам Шолтиса, пожалуй, каждый военный в армии сталкивался с теми или иными проблемами, связанными со своими командирами или другими людьми на разных уровнях. В случае с Сирским он стал олицетворением системы, которая перестала работать. Но дальше возникает дилемма.

Если смотреть шире, правильно ли то, что мы выражаем эту позицию? С точки зрения внутренних конфликтов во время активной фазы войны с Россией, это неправильно. Но есть ли сейчас другой инструмент? Риторический вопрос. Поэтому многие военные шли на свой страх и риск и заявляли о своей позиции,

– отметил военный.

Военный прокомментировал отставку Сырского: смотрите видео 24 Канала

Как подчеркнул Шолтис, сейчас возник конкретный запрос на изменения. Учитывая значительное гражданское осуждение, источником которого были также и сами военные, Сирскому стоило бы самому уйти. Несмотря на негативные аспекты, нельзя недооценивать и положительные достижения бывшего главнокомандующего.

Существовало манипуляционное мнение, что Федоров воюет дронами, а Сырский – камнями. Это неверно. Есть перечень важных дел, которые он, как главнокомандующий или командующий Сухопутными войсками, совершил. Но сейчас существует конкретный запрос на перемены. И офицер, который видит значительное общественное осуждение, в том числе со стороны военных, должен был бы сам с честью и достоинством уйти,

– подчеркнул военный.

Добавим, что уже бывший начальник Генерального штаба ВСУ Андрей "Эней" Гнатов дал интервью 24 Каналу перед отставкой. Он оценил, что на самом деле произошло между Генштабом и Министерством обороны. Также военный прокомментировал требования митингующих об отставке уже бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.