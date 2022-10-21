"Лучше звоните Борису": Украину раскритиковали за мем после отставки Лиз Трасс

После заявления об отставке премьера Великобритании Лиз Трасс на официальной странице Украины в твиттере появился мэм, намекающий на поддержку Бориса Джонсона. Однако в Лондоне это подвергли критике.

Шутка была расценена как вмешательство во внутреннюю политику Великобритании. Кстати, с аккаунта в твиттере мэм удалили.

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"Позвоните Джонсону"

На картинке, которую опубликовали в твиттере, изображена звезда британского комедийно-драматического сериала "Лучшее позвони Солу" Боба Оденкерека. На фото он надевает маску Джонсона, а рядом шрифтом как на постере сериала написано "Лучше позвоните Борису".



Мем, повлекший скандал / Фото с твиттера официальной страницы Украины

Украину раскритиковали за мем

В Великобритании возмутились из-за этой шутки. К примеру, Стив Перс, профессор права из Университета Эссекса, написал, что не стоит таким образом комментировать политические процессы. Нисрин Алван, доцент-профессор общественного здравоохранения Саутгемптонского университета, отметила, что это обидно.

Другие пользователи сети назвали мем неуместным.

Что известно об отставке Лиз Трасс

Лиз Трасс 20 октября ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании. В должности она пробыла всего 45 дней. Политик станет главой британского правительства с кратчайшим сроком пребывания на посту в истории Великобритании.

При этом бывший премьер Борис Джонсон уже заявил, что будет баллотироваться в должность лидера правящей Консервативной партии. То есть, он может вернуться на кресло премьера.

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Несмотря на то, что поддержка Британии при премьерстве Трасс не уменьшалась, украинцы особенно тепло относятся к Джонсону. Дело в том, что он трижды с начала российского вторжения посетил Киев и завязал теплые отношения с президентом Зеленским.