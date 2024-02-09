Выстроить коммуникацию с новым Главнокомандующим является наименьшей проблемой. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, добавив, что у США уже сформировано общее понимание об отношениях с украинской стороной.

К теме Герой Украины и руководитель знаковых операций: биография нового Главнокомандующего ВСУ Сырского

Повлияет ли отставка Залужного на отношения Украины с партнерами

Наши союзники понимают, что есть государство, которому надо помогать, есть общее дело, которое длится уже долгое время, и есть соответствующие обязательства, которые были предоставлены. Личные контакты важны, но приоритетными все-таки являются рабочие. Сейчас причин, для того, чтобы испортить налаженные рабочие отношения – нет.

Можно рассмотреть более широкий контекст этой ситуации: станет ли лучше с точки зрения военной компетенции человек, который пришел на место Залужного. Только это может вызвать определенное беспокойство у западных союзников, ведь был консенсус относительно того, что генерал Залужный находится на своем месте. Когда приходит кто-то новый, то возникает вопрос, будет ли это к лучшему,

– рассказал Давид Шарп.

Например, начальник российского генштаба Валерий Герасимов с самого начала показал себя, как человек, который абсолютно не соответствует своей должности. Это очевидно и учитывая планирование нападения, и подготовку российской армии на протяжении многих лет.

Но есть другие примеры, когда несмотря на неудачи, общий позитив все равно преобладает. Поэтому надо отбросить политические моменты, эгоизм, личные отношения и помнить о пользе для общего дела и что для этого дела будет лучшим.

Под пользой общего дела я понимаю обороноспособность Украины и возможность эффективно воевать. Если этому нанесут вред, то хуже будет всем – и тем, кто любит генерала Залужного, и тем, кто нет. Итак, все шаги надо оценивать, исходя из пользы для защиты Украины,

– подчеркнул военный эксперт.

Отставка Залужного: главное