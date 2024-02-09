Выстроить коммуникацию с новым Главнокомандующим является наименьшей проблемой. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп, добавив, что у США уже сформировано общее понимание об отношениях с украинской стороной.
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Повлияет ли отставка Залужного на отношения Украины с партнерами
Наши союзники понимают, что есть государство, которому надо помогать, есть общее дело, которое длится уже долгое время, и есть соответствующие обязательства, которые были предоставлены. Личные контакты важны, но приоритетными все-таки являются рабочие. Сейчас причин, для того, чтобы испортить налаженные рабочие отношения – нет.
Можно рассмотреть более широкий контекст этой ситуации: станет ли лучше с точки зрения военной компетенции человек, который пришел на место Залужного. Только это может вызвать определенное беспокойство у западных союзников, ведь был консенсус относительно того, что генерал Залужный находится на своем месте. Когда приходит кто-то новый, то возникает вопрос, будет ли это к лучшему,
– рассказал Давид Шарп.
Например, начальник российского генштаба Валерий Герасимов с самого начала показал себя, как человек, который абсолютно не соответствует своей должности. Это очевидно и учитывая планирование нападения, и подготовку российской армии на протяжении многих лет.
Но есть другие примеры, когда несмотря на неудачи, общий позитив все равно преобладает. Поэтому надо отбросить политические моменты, эгоизм, личные отношения и помнить о пользе для общего дела и что для этого дела будет лучшим.
Под пользой общего дела я понимаю обороноспособность Украины и возможность эффективно воевать. Если этому нанесут вред, то хуже будет всем – и тем, кто любит генерала Залужного, и тем, кто нет. Итак, все шаги надо оценивать, исходя из пользы для защиты Украины,
– подчеркнул военный эксперт.
Отставка Залужного: главное
- Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Перед тем он встретился с генералом и обсудил вопрос кадровых изменений в армии. Президент подчеркнул, что пришло время для обновления, но предложил Залужному в дальнейшем оставаться в команде. Зеленский отметил, что ждет новый, реалистичный план действий ВСУ в 2024 году.
- Новым Главнокомандующим стал Александр Сырский. Зеленский охарактеризовал его, как мощного боевого генерала, который имеет опыт успешных наступательных операций. Президент вспомнил о Харьковском контрнаступлении и обороне столицы, за которые отвечал Сырский.
- В США отреагировали на отставку Залужного. Там отметили, что решение о смене военачальников является суверенным правом Украины, поэтому не могут давать никаких субъективных оценок. Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США продолжат поддерживать украинский народ и украинскую армию.
- В НАТО подчеркнули, что увольнение Залужного – это исключительно украинское решение, которое не имеют права комментировать. В то же время Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приветствует позицию главы МИД Украины, который отметил, что эти изменения не коснутся отношений с партнерами. Столтенберг также добавил, что поддержка союзников продолжится.
- Журналисты Washington Post сообщили, что Александр Сырский имеет больше связей с военными в США. Также отмечается, что он открыт для некоторых командований Соединенных Штатов и смог наладить отношения с генералом Кристофером Каволи, который направлял усилия Пентагона для укрепления украинской армии.