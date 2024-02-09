Вибудувати комунікацію з новим Головнокомандувачем є найменшою проблемою. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що у США вже сформоване загальне розуміння про відносини з українською стороною.

До теми Герой України та керівник знакових операцій: біографія нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Чи вплине відставка Залужного на стосунки України за партнерами

Наші союзники розуміють, що є держава, якій треба допомагати, є спільна справа, яка триває вже довгий час, та є відповідні зобов'язання, які були надані. Особисті контакти важливі, але пріоритетними все-таки є робочі. Наразі причин, для того, щоб зіпсувати налагоджені робочі стосунки – немає.

Можна розглянути ширший контекст цієї ситуації: чи стане краще з погляду військової компетенції людина, яка прийшла на місце Залужного. Тільки це може викликати певне занепокоєння у західних союзників, адже був консенсус щодо того, що генерал Залужний перебуває на своєму місці. Коли приходить хтось новий, то виникає питання, чи буде це на краще,

– розповів Давид Шарп.

Наприклад, начальник російського генштабу Валєрій Герасимов з самого початку показав себе, як людина, яка абсолютно не відповідає своїй посаді. Це очевидно й з огляду на планування нападу, й на підготовку російської армії упродовж багатьох років.

Але є інші приклади, коли попри невдачі, загальний позитив все одно переважає. Тому треба відкинути політичні моменти, егоїзм, особисті стосунки та пам'ятати про користь для спільної справи та що для цієї справи буде найкращим.

Під користю спільної справи я розумію обороноздатність України та можливість ефективно воювати. Якщо цьому завдадуть шкоди, то гірше буде усім – і тим, хто любить генерала Залужного, і тим, хто ні. Отже, всі кроки треба оцінювати, виходячи з користі для захисту України,

– підкреслив військовий експерт.

Відставка Залужного: головне