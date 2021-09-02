Отставки в Верховном Суде: Высший совет правосудия уволил еще двух судей
2 сентября 2021 , 16:45Читати новину українською
Источник:пресс-служба ВСП
Высший совет правосудия уволил 5 судей. Среди них – двое судей Верховного Суда Василий Огурецкий и Светлана Вус.
Ранее они уже подали заявления об отставке. Об этом говорится на сайте ВСП.
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Соответствующее решение приняли 2 сентября 2021 года. Согласно ему Высший совет правосудия решил уволить:
- с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Василия Огурецкого;
- с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Светлану Вус.
ВСП уволил 5 судей
Кроме них, согласно решению ВСП уволили:
- с должности судьи Луганского апелляционного суда Владимира Гаврилюка;
- с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Валерию Босюк;
- с должности судьи Малиновского районного суда Одессы Виктора Короя.
Последние увольнения в судах
- В августе подал в отставку судья Верховного суда Николай Гусак.
- Он стал пятым судьей ВСУ, который за последний год подал в отставку.
- В конце июля в отставку подала судья ВСП Лариса Иванова.