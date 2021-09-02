Отставки в Верховном Суде: Высший совет правосудия уволил еще двух судей

Высший совет правосудия уволил 5 судей. Среди них – двое судей Верховного Суда Василий Огурецкий и Светлана Вус.

Ранее они уже подали заявления об отставке. Об этом говорится на сайте ВСП.

К теме В Верховном Суде продолжаются отставки судей

Соответствующее решение приняли 2 сентября 2021 года. Согласно ему Высший совет правосудия решил уволить:

с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Василия Огурецкого;

с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Светлану Вус.

ВСП уволил 5 судей

Кроме них, согласно решению ВСП уволили:

с должности судьи Луганского апелляционного суда Владимира Гаврилюка ;

; с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Валерию Босюк ;

; с должности судьи Малиновского районного суда Одессы Виктора Короя.

Последние увольнения в судах

В августе подал в отставку судья Верховного суда Николай Гусак.

Он стал пятым судьей ВСУ, который за последний год подал в отставку.

В конце июля в отставку подала судья ВСП Лариса Иванова.

Из-за заявлений об отставке с начала 2021 года в целом уволили 110 судей.