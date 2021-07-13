Отставку Авакова могут обсудить на закрытом заседании "Слуги народа"

Вечером 13 июля может состояться закрытое заседание фракции "Слуга народа". На нем, вероятно, обсудят кадровые вопросы, в частности отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

О вопросах, которые могут на заседании рассматривать "слуги народа", издание сообщает со ссылкой на собственные источники в парламенте.

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На заседании "Слуги народа" могут рассмотреть отставку Авакова

Методом исключения депутаты приходят к мнению, что кадровым вопросом, требующим закрытого заседания фракции, может быть отставка главы МВД Авакова,

– заявил собеседник.

На вопрос издания о том, может ли идти речь именно об отставке Авакова, собеседники среди высших чиновников не дали конкретного ответа, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность. Мол, есть разные разговоры на этот счет.

Вероятная отставка Арсена Авакова: что известно

В кресле министра Аваков уже 7 год: его назначили на эту должность еще в феврале 2014 года.

О том, что он "засиделся" на должности периодически говорят активисты и отдельные депутаты.

Летом 2020 года Украину охватила волна протестов – люди выражали свое недовольство работой главы МВД. Однако это не дало никаких результатов.

В июне 2021 года слухи об отставке Авакова возобновились. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре 2021 года.

Позже в Офисе Президента опровергли эту информацию, назвав ее "традиционной политической забавой".