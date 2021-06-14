Эту отставку обсуждают всю жизнь, – Корниенко об "увольнении" Авакова

Александр Корниенко заявил, что до осени в Кабмине "не будет кутерьмы". По словам политика, они с Давидом Арахамией пообещали спокойствие на этот период.

Отвечая на вопрос о возможной отставке главы МВД Арсена Авакова, Корниенко заявил, что пока не видел конкретных инициатив. Было лишь постановление от "Голоса".

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Мне кажется, что эту отставку обсуждают всю жизнь. Я пока не вижу конкретных инициатив, зарегистрированных в парламенте. Разве что постановление "Голоса", но оно уже есть давно,

– заявил Корниенко.