Эту отставку обсуждают всю жизнь, – Корниенко об "увольнении" Авакова

Александр Корниенко заявил, что до осени в Кабмине "не будет кутерьмы". По словам политика, они с Давидом Арахамией пообещали спокойствие на этот период.
Отвечая на вопрос о возможной отставке главы МВД Арсена Авакова, Корниенко заявил, что пока не видел конкретных инициатив. Было лишь постановление от "Голоса".
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Мне кажется, что эту отставку обсуждают всю жизнь. Я пока не вижу конкретных инициатив, зарегистрированных в парламенте. Разве что постановление "Голоса", но оно уже есть давно,
– заявил Корниенко.
"Отставка" Авакова: главное
- Постановление за отставку главы МВД Арсена Авакова "Голос" зарегистрировали еще в июне 2020 года. Соавторами документа также были нардепы от "Слуги народа" и "Европейской солидарности".
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявил, что Аваков имеет большой опыт и умеет урегулировать кризисные ситуации.
- Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук озвучила позицию Владимира Зеленского относительно отставки Авакова. По словам политика, "президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться".