В чем слукавили США

Незаметно для широкой общественности на прошлой неделе прошел один интересный документ – открытое письмо ряда отставных генералов НАТО. Ни один из них не находится на военной службе сейчас, а потому не ограничен в комментариях.

Не буду пересказывать все содержание. Они призвали Альянс срочно предоставить Украине максимальную военную помощь, а также обозначили все риски поражения Украины на поле боя.

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Среди предложенных мер:

разблокировать всю военную помощь Украине. Говорится об ускоренных поставках критически важных систем вооружения, инновационные боевые технологии, а также усилия для обучения украинских сил и необходимого пополнения оперативных запасов ВСУ (боеприпасы всех калибров и запасные части к системам вооружения);

на предстоящем саммите НАТО объявить о намерении Альянса поддерживать Украину до восстановления ею своего суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечить Украине путь для вступления в НАТО.

Так ситуацию видят отставные, но генералы. А какой ее видят политики?

Что означает мир для Байдена

Ранее я уже говорил, что отказ НАТО от приглашения для Украины вступить в Альянс на ближайшем саммите – это просто попытка оставить поле для маневра в будущих переговорах и торгах с россиянами, чтобы потом можно было "продать" украинский нейтралитет как условие "политического урегулирования".

Сейчас мы имеем полное подтверждение этого тезиса не от кого-то, а от самого Джо Байдена, из его последнего интервью для издания Time.

Итак, для Байдена мир – это "уверенность, что Россия никогда не оккупирует Украину". Прекрасный тезис, но как быть с тем фактом, что россияне уже оккупировали значительную часть Украины? Или говорится только о том, чтобы не оккупировали "всю Украину"? Судя по дальнейшим тезисам можно сделать вывод, что Байдена беспокоит именно оккупация "всей Украины", и не по каким-то причинам, а из-за того, что это будет нести угрозы для Польши и других членов НАТО.

В то же время для Байдена это не означает вступление Украины в НАТО. Это означает, что "мы имеем с ними отношения, как и с другими странами, куда поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем".

Ну и Байден не готов поддержать членство Украины в НАТО. Именно последний тезис вызвал в Украине самую оживленную реакцию. Надо понимать, что он является новым только для тех, кто привык ориентироваться исключительно на заявления политиков, которых Байден наделал немало.

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США сохраняют козыри для торгов с Путиным

В общем последние 2 года многие западные политики делали немало заявлений о членстве Украины в НАТО, которое якобы "скоро будет", только нужно, чтобы "возникли условия". Но они старательно избегали конкретики, любых обязательств.

Причина здесь могла быть только одна – они рассматривали это как предмет торга в будущем. И вот Байден выкладывает карты на стол и начинает этот торг. Конечно, не с Украиной, а с "бункерным дедом", предлагая ему соглашение, частью которого будет отказ для Украины в членстве в НАТО. Что он еще предложит – можно только думать.

Тезисы о помощи оружием достаточно интересны. То есть существует механизм, который позволяет кого-то защитить без НАТО? А зачем тогда именно НАТО? Просто общаться раз в год?

В таких рассуждениях есть одна фундаментальная проблема. Почему вооружение Украины должно останавливать Россию от попыток агрессии против нее? Россия же тоже будет вооруженной и будет иметь много денег для ведения войны. В худшем случае – просто потеряет несколько десятков тысяч солдат. И что? Наберут новых. Потом снова повторят попытку. Не получится? Учтут ошибки и повторят попытку. При этом Украине придется все время держать огромную армию. Даже если с оружием проблем не будет и Конгресс будет стабильно "выписывать чеки". Но будет ли он это делать?

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Словом, говорить о том, что "Украина будет защищена от оккупации без НАТО" – это лукавство. Она, конечно, может быть защищена, но это тогда будет чрезвычайно милитаризованное, ядерное и мобилизованное государство. Такой сценарий Штатам, видимо, тоже не очень понравится.

Желание в конце концов сторговаться с "бункерным дедом" читалось давно. Например, в ситуации с запретом бить по российской территории, который внезапно ограниченно сняли. Официальная мотивация – они боятся ядерной войны. Но почему-то в 2022 году обстрел российской территории из HIMARS – это точно была ядерная война, а в 2024 году – уже нет. Что изменилось? Географическое расположение Белгородской области? Или поступила телеграмма из Кремля с разрешением?

Негативный отпечаток на репутации США

Все эти ограничения – это про условия для дальнейших договоренностей, про закладывание основ для компромиссов и т.д.

Давайте вспомним осень 2022 года, когда после освобождения Херсона тогдашний глава Комитета начальников штабов США Марк Милли вдруг заговорил о необходимости переговоров, что тогда не очень поняли украинцы.

Для США все было логично. Проучили немного россиян? Можно уже торговаться, искать балансы, компромиссы и тому подобное. Не надо развивать успех, потому что еще режим "бункерного деда" завалится и запустит деструктивные процессы в государстве. А это государство еще надо "демократизировать" (номинально), запускать "перестройку" и возвращать к мировой торговле.

Украинцы не хотят компромиссов? Можно задерживать все, что обещали ранее. Россияне использовали время и усилились благодаря новым союзам? Хорошо, дадим что-то украинцам для противодействия, чтобы немного сдержали, но сильно не считали себя непобедимыми и через некоторое время начали склоняться к компромиссам. Россияне снова атакуют? Хорошо – давайте украинцам ATACAMS.

Хотя мне кажется, что подобные истории, которые происходили на фоне регулярных заявлений о "полной поддержке Украины" и "тотальной солидарности с украинским народом", лишь негативно сказывались на репутации США. В первую очередь – среди различных сомнительных режимов. Иран уже не боится напрямую обстреливать Израиль, Китай подбирается к Тайваню, а северокорейский Ким все более агрессивен в своей риторике, особенно после того, как с российской помощью прорвал эмбарго от ООН.

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США публично взяли на себя ответственность за поддержку Украины и очень громко о ней кричали, постоянно пытаясь непублично спрятаться от этой поддержки, и намекая, что "лучше бы как-то договориться, но чтобы как будто вы сами хотели договориться, а мы просто уважаем вашу позицию".

В итоге – они лишь сами разрушали свою репутацию. Многочисленные автократии, которые явно расправляют плечи, не дадут соврать. Нам, конечно, от того не легче, и мы все равно зависим от их помощи. И без этой помощи точно было бы намного хуже. Но называть вещи своими именами все же стоит, в частности для дискуссий с США, которые явно несет не в ту сторону, но они упорно отказываются это признавать. Нам они, конечно, ничего объяснять не должны, а своим гражданам? Еще и в год выборов? Как желание спасти режим диктатора-психопата негативно сказалось на мировой стабильности?