Как отстроить разрушенные города Украины, чтобы было для людей

Разрушение многих украинских городов сравнимо с масштабами Второй мировой. Раны Мариуполя и Краматорска являются современной проекцией Дрездена и Роттердама. В этой послевоенной эволюции есть векторы возрождения украинских территорий. Изучение европейских трансформаций позволит нам избежать болезненных градостроительных ошибок. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Два разных опыта – советский и западный

Опыт восстановления Германии или Голландии 40 – 50-х годов прошлого века актуален для нас, несмотря на технологическую пропасть между эпохами. Ведь он основывается на ценностях. Основные – сохранение исторического наследия территорий, доступность, добрососедство и качество жизни. Так восстанавливали Нюрнберг, Варшаву, десятки других городов Европы.

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Важно то, что есть другой опыт – советский. Его отличают централизация, обезличенность, минимальная привязка к территориям, пренебрежение к истории и доминирование государства над потребностями людей.

Оба подхода позволили преодолеть послевоенный кризис и построить противоположные по ценностям системы. С одной стороны, объединенную смыслами Европу. С другой – агрессивный обломок империи, после Второй мировой ввязавшийся в 30 войн.

Различия в подходах показательны в архитектурных контрастах Берлина, раскрывшихся после падения Стены. Восточная часть, которую контролировал коммунистический режим ГДР, оказалась дремучим "совком", в отличие от респектабельной – западной. Разрушенные исторические центры восточногерманских городов Дрездена и Потсдама восстановили только после объединения Германии. Средствами ФРГ. В соцлагере такого запроса не было.

Наиболее рельефно советские подходы проявились в самом СССР. Так, власти разрушенного Киева несколько лет перекраивали центральный квартал в "сталинский ампир". При этом 90% киевлян жили в бараках и подвалах без канализации, с водой из уличных колонок. После такого опыта выживания люди сочли за счастье переселиться в отдельную хрущевку, откуда не выдвигали больших требований к качеству жизни.

После победы в войне планка жизни станет выше

Недооценка гражданами жизненных потребностей и перспектив позволяла властям десятилетиями игнорировать социальное развитие территорий. Сегодня сложно представить, но еще в 2014 году в том же Краматорске не было достойной центральной площади, нормальных дорог, общедоступного спорткомплекса, строительного гипермаркета, детских кафе и других маркеров качества жизни.

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Несколько лет децентрализации изменили инерционное отношение людей к жизни. То, что для города-завода было лишней опцией, для активного общества стало жизненной потребностью. После победы над Россией планка требований к центральным и местным властям будет еще выше. Важнейшими задачами станет восстановление территорий, возрождение промышленности и создание рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности общин с трансформацией в формат соседских комьюнити.

Уже сегодня нужно формировать стратегию лидерства в восстановлении общин. Прежде всего, следует отказаться от тоталитарной практики планирования, которая заключается в разделении любой территории на админцентр и периферию – спальные районы и промзоны.

Как правильно отстроить украинские города

Преодолеть дисбалансы поможет "Новая стратегия устойчивого планирования ООН" (UN-HAB1TAT, 2013). Это концепт устойчивых отношений горожан в городском пространстве. Его параметры – улично-дорожная сеть, занимающая не менее 30% территории района, плотность населения составляет не менее 15 тысяч человек на квадратный километр, более 40% застроенной территории, выделенной для хозяйственных нужд.

Чтобы избежать социального расслоения, предлагается строить на всей территории общины жилье для населения с разными доходами. При этом до 50% жилищного сектора должны составлять дома с относительно низкой стоимостью. Необходимо ограничить монофункциональное использование земель до 10% от общей площади.

За несколько месяцев до войны наша команда спроектировала и начала строить инновационный район в Краматорске. Мы учли рекомендации UN-HAB1TAT, 2013. Привлеченные нами архитекторы оперировали градостроительным понятием livable city – устойчивого города, обеспечивающего горожанам достойное качество жизни. Речь шла о возможностях для каждого использовать преимущества комплекса: инклюзивность, доступ к бизнес-инфраструктуре, местам отдыха, досугу и спорту.

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Важное условие в новых реалиях – инклюзивность

После победы, концепт livable city вижу определяющим для украинских общин. Его нужно прописать и закрепить законодательно. Это обезопасит общины от ошибок типичного планирования и заложит фундамент "города для людей". С публичными пространствами, приоритетом общественного транспорта и велосипедного движения, мобильностью и пешеходной доступностью.

Отдельное требование – инклюзивность городской среды, поскольку реалиями Украины стали люди с инвалидностью, в частности, среди молодежи.

При восстановлении территорий важно предусмотреть жесткие, обязательные для выполнения требования к озеленению и обустройству открытых пространств. Это ключевой маркер планирования европейских городов. Около 40% территории Большого Лондона составляют зеленые общественные пространства. Самый маленький "карманный парк" находится в шаговой доступности от любой жилой застройки. Это в значительной степени обеспечивает здоровье и качество жизни людей.

Вся инфраструктура должна создаваться на основе военных вызовов. Иметь определенный уровень энергоэффективности, быть оснащенной бомбоубежищами, автономными источниками электроэнергии, местами для хранения воды, продуктов и медикаментов, с максимальным использованием материалов, устойчивых к воздействию взрывчатых веществ.

Алгоритм европейского рестайлинга для украинского общества заключается в сохранении его идентичности, с дополнением технологическими инновациями. Утилитарность и упрощенность важно сбалансировать с исторической ценностью и архитектурной эстетикой. Каждый город нужно восстанавливать с учетом его особенностей, от ландшафта до экономики. Следует сохранить уникальность, но отказаться от морально и физически устаревших проектов.

Как избежать коррупционных рисков

Важнейшее условие успешного развития – сохранение децентрализации и самоуправления. Вижу реальные риски сворачивания этих трендов под предлогом контроля над восстановлением территорий и усиления ресурсной базы общин. Такие решения властей будут ошибкой, которую люди не воспримут. За время войны местные лидеры приобрели колоссальный опыт и заслужили уважение людей.

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Необходимо предотвратить коррупционные риски, связанные с желанием местных или центральных "товарищей" "осваивать" ресурсы международных доноров. Финансирование должно открываться только при уточненных планах стратегического развития общин и утвержденных просчитанных проектах.

Скорее всего, все ранее согласованные проекты придется заново согласовывать с учетом ужесточения нормативов безопасности. На этом этапе во избежание злоупотреблений важен усиленный мониторинг на центральном и местном уровнях, с расширением полномочий общин в области архитектурно-строительного контроля.

Война сформировала среди украинцев огромный запрос на евроинтеграцию. Более 7 миллионов стали вынужденными переселенцами в странах ЕС, приобретая там жизненный опыт. Миллионы сограждан с оружием в руках защищают европейскую перспективу страны и участвуют в волонтерском движении, в частности, в международных проектах. Это надежный фундамент для продвижения концепта livable city.