Отступать некуда, позади Москва, – Медведев пафосно "объяснил" позицию России к Украине и НАТО

Россия не хочет не только вступления Украины в НАТО, но и расположения на украинской территории "вооружения отдельных стран". Об этом заявил заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Если забыли, это именно тот мужчина, которому Владимир Путин однажды "поручил" пост президента (в 2008 – 2012). Так вот, по словам Медведева, России уже некуда отступать.

К слову Блинкен хочет обсудить с Лавровым реакцию России на ответ по "гарантиям"

НАТО "лезет к границам России": в Кремле отметились целым рядом циничных заявлений

Заместитель главы Совбеза России и даже когда-то президент этой страны Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ. В нем политик отреагировал на острые темы этого дня – но в традиционном для себя и Кремля пафосном и циничном стиле. Приведем главные из его заявлений.

Угроза НАТО

Медведев: НАТО "лезет к границам России", красные линии совсем рядом, а Россия почти исчерпала "пределы отступления" в вопросе гарантий безопасности: "Отступать некуда, позади Москва".

НАТО "лезет к границам России", красные линии совсем рядом, а Россия почти исчерпала "пределы отступления" в вопросе гарантий безопасности: "Отступать некуда, позади Москва". На самом деле: Альянс – оборонный блок и никому не угрожает, а вот Россия постоянно нападает на своих соседей и не только.

Оружие в Украине

Медведев: Украина может и не быть в НАТО, но на ее территории разместят оружие "под прикрытием двусторонних договоренностей": "Нас никто не слышит".

Украина может и не быть в НАТО, но на ее территории разместят оружие "под прикрытием двусторонних договоренностей": "Нас никто не слышит". На самом деле: расположение вооружений на нашей территории совсем не угрожает России, учитывая, например, что страны Балтии давно в НАТО, но Кремль охотно может использовать это как повод для нападения на Украину.

"Гарантии безопасности"

Медведев: "Гарантии безопасности" очень нужны России – чтобы "устранить угрозы" А документ с гарантиями должен быть обязателен.

"Гарантии безопасности" очень нужны России – чтобы "устранить угрозы" А документ с гарантиями должен быть обязателен. На самом деле: в США и НАТО пока речи не ведут о чем-то подобном – ответ на российский ультиматум от США непубличен, но его называют лишь "перечнем обеспокоенностей", не нарушающим краеугольные принципы.

Война

Медведев: единственная возможность избежать войны – договариваться, но многие спекулируют на эскалации.

единственная возможность избежать войны – договариваться, но многие спекулируют на эскалации. На самом деле: здесь, вероятно, Медведев говорил о своем патроне Владимире Путине, который регулярно спекулирует именно на этой теме.

Российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что Кремль недоволен , но подготовит свою официальную реакцию через несколько дней.

, но подготовит свою официальную реакцию через несколько дней. Возможно, после консультаций с Китаем (это дипломатический укол в сторону Белого дома, который имеет напряженные отношения с Пекином).

Тем временем Россия готовится предоставить оружие в ОРДЛО – теперь официально: смотрите видео