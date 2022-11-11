Я сомневаюсь, что Путин причастен к принятию решений, – Клочок допустил проблемы среди элиты России

Вряд ли сейчас Путин причастен к принятию любых решений. Почему появилось театральное видео Шойгу и Суровикина – Шойгу, если вспомнить историю назначения Суровикина руководителем сил оккупантов, то руководитель минобороны России отошел за кулисы этого процесса.

Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он также отметил, что в момент объявления военного положения, мобилизации в России – Шойгу совсем не участвовал в этих процессах, а назначение Суровикина – было только решением Путина.

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Затем, по словам Клочко, Путин подписал два указа, где всем процессом мобилизации должен руководить Мишустин, а всеми вопросами обеспечения – теперь должны заниматься местные власти.

"И здесь Суровикин на камеру докладывает Шойгу – у меня вопрос, что это такое. Это пока только моя гипотеза и предположение", – говорит специалист.

Также Путин еще никак не прокомментировал "отвод" войск из Херсона. А теперь еще и подозрительные хвастания со стороны Пригожина и Кадырова раздаются в адрес Суровикина.

Поэтому такие действия могут свидетельствовать о том, что в российской политической элите не все в порядке,

– убежден Валерий Клочок.

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По словам Валерия Клочко, Путин сейчас в достаточно неудобном положении: как внутренне, так и внешне.

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Возвращаясь к видео – что важного сказали Шойгу и Суровикин: они "продемонстрировали", что есть люди, готовые сохранить жизнь русского солдата. И показательно, что это произошло накануне саммита G20.

Во всей этой ситуации очень естественно выглядит позиция Путина, по мнению специалиста, – о хорошем говорит только он, а о плохом – кто-то другой.

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Проблема России в том, что туда сейчас возвращается очень много "пакетов" с мобилизованными. И количество убитых мобилизованных за последний месяц идет до 30 тысяч.

"Даже для стомиллионного населения России – скрыть это нереально", – резюмирует Валерий Клочок.

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