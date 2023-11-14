Репетиция "жеста доброй воли": о чем свидетельствует фальстарт "перегруппировки" России на Херсонщине

Российские государственные СМИ устроили цирковое представление с крайне странным сообщением (а затем его "аннулированием") о якобы отводе группировки "Днепр", которая оккупировала левый берег Херсонской области. Что могло случиться на самом деле – читайте в материале 24 Канала.

Флагманы российских пропагандистов "ТАСС" и РИА "Новости" сообщили о "непростых решениях" на левом берегу Днепра. Вскоре сообщение исчезло, но "осадок" остался.

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Откуда взялись "непростые решения" и что это за "перегруппировка"

Этому мему уже больше года – его автором является бывший командующий оккупантов – генерал Суровикин. Он в октябре 2022 года, накануне бегства россиян из Херсона, имел "15 минут славы" в СМИ, где коряво рассказывал о военных действиях и среди прочего сказал, что оккупационный контингент на правом берегу Днепра ждут "непростые решения".

Как выяснилось впоследствии, под ними Суровикин понимал эвакуацию с правого берега Днепра и бегство из Херсона, которое произошло 9 ноября 2022 года, а уже 11 ноября в областной центр зашли украинские военные.

Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений,

– Сергей Суровикин в интервью "Интерфаксу" 18 октября 2022 года выступает в образе пророка.

Фраза Суровикина быстро стала крылатой: "непростые решения" стали синонимом отступления россиян и даже заменили предыдущий перл – "жест доброй воли". Теперь же, вместо "непростых решений", новым эвфемизмом может стать уже "перегруппировка".

Новый сбой программы

Через год после бегства из Херсона россияне пишут о новых "непростых решениях". Вот что было буквально в сообщении РИА "Новости" 13 ноября в 10:50.

Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы в день наступления на других направлениях.

"Аннулировано", – редакторы РИА "Новости" через 2 минуты (по другим данным – только через 15 минут) запостили новую публикацию о перегруппировке и сняли предварительную новость с сайта.



Как российские СМИ меняли свое сообщение об отступлении/скриншот

Аналогично поступили и пропагандисты "ТАСС" (так, россияне до сих пор называют государственное информагентство сокращением от названия несуществующего государства – "Телеграфное агентство Советского Союза ", заменив его на "Телеграфное агентство связи и сообщения" ). Оба ресурса ссылались на пресс-службу российского минобороны.

Таким образом, синхронность исключает редакторскую ошибку и переадресовывает вопрос "а что это было?" одному из подчиненных руководителя департамента информации и массовых коммуникаций минобороны России генерал-лейтенанта Конашенкова.

Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра минобороны России является провокацией,

– в самом российском минобороны все это назвали провокацией, но не стали уточнять чьей.

Возникает следующий механизм: кто-то в минобороны России подал эту информацию, она попала в РИА и "ТАСС", которые быстро все распространили. Далее в минобороны страны-террориста поняли, что натворили, и быстро попытались все "почистить". Но ведь на дворе 21 век, и так это не работает – скрыть ничего не удалось. Сам факт появления такой информации говорит, что такой вариант рассматривается. Просто сейчас россияне еще не готовы это признать и сообщить об отступлении. То есть речь идет о фальстарте.

Редакторская ошибка с преждевременным сообщением – далеко не уникальный случай. В истории СМИ было немало прецедентов. Самый известный случился в 2003 году, когда на CNN появились преждевременные некрологи 7 известных мировых деятелей, в частности Фиделя Кастро и Стива Джобса.Основателя Apple еще раз преждевременно похоронило агентство Bloomberg и выпустило статью-некролог на 17 страниц. Выдающийся визионер пережил эту публикацию на 3 года.

Стоит отметить, что на языке российских пропагандистов "перегруппировка" и есть отступление. Так же они писали в 2022 году, когда российские оккупанты убегали из-под Харькова и того же Херсона. Таким образом, речь с высокой вероятностью может идти об эвакуации оккупационного контингента россиян с левого берега Днепра. И здесь речь идет не об ошибке пропагандистов.

А что там у россиян на левом берегу

Если коротко, то там у оккупантов понемногу пылает. Еще летом украинские военные начали захватывать плацдармы на левом берегу Днепра.

Первым фактически стал участок непосредственно под Антоновским автомобильным мостом – его бетонные перекрытия надежно защищали украинцев от вражеской артиллерии и авиации, а технику и пехоту оккупантов эффективно истребляли не только украинские ДРГ, но и артиллеристы ВСУ, имея техническое и качественное преимущество.

Дополнительным фактором в пользу украинцев стало то, что левый берег Днепра выше правого, что дает возможность доминировать в контрбатарейной работе.



Вероятное положение на фронте в Херсонской области / карта DeepState

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Победа в артиллерийских дуэлях, а также активное применение FPV-дронов против врага, позволило развить успех. В октябре 2023 года у Сил обороны уже было минимум шесть плацдармов на противоположном берегу Днепра, а район Поймы, Казачьих Лагерей, Крынок и даже Олешек превратился в сплошную "серую зону".

Это подтвердили многочисленные видео, в том числе и "последние" для россиян, а также еще живые оккупанты, с которыми почему-то решили поговорить журналисты BBC (брать интервью у российского солдата, который не находится в плену, не дезертировал и продолжает нести службу, то есть – убивает украинцев – это то же самое, что интервьюировать террористов из ХАМАС).

Российские военные в разговоре с журналистами рассказали о страшных потерях, отсутствии командиров, неэффективности обстрелов и авианалетов. А также о дерзости украинцев, которые переодеваются в россиян и убивают много захватчиков, а также о неизбежности бегства с правого берега Днепра, и еще много интересного.

Следствием успехов Сил обороны стали кадровые ротации у оккупантов – с должности командующего российской группировкой "Днепр" был отстранен генерал-полковник Олег Макаревич. Вместо него командовать назначили генерал-полковника десантно-воздушных сил Михаила Теплинского.

Именно на этом фоне через несколько дней появляется сообщение о "перегруппировке".

Полномасштабное форсирование Днепра – фантастика или реальность

Форсирование Днепра большими силами, возможно, рассматривалось как вариант для масштабного летнего наступления Сил обороны Украины (напомним, к тому времени украинские ССО уже имели контроль над многочисленными островами и плавнями на Днепре в районе Херсона и Новой Каховки).

Этот план был сложным, но не фантастическим, особенно с учетом того, что основные силы россиян были либо на Запорожском направлении, либо вообще переброшены на Донбасс. К тому же украинцы рассчитывали на опыт Второй мировой, когда Днепр в этом же районе успешно форсировали дважды.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года стал спланированным ответом на план наступления украинцев. Россияне сорвали этот план ценой сотен жизней и масштабной экологической и гуманитарной катастрофой.

У россиян там нет сплошной и мощной линии обороны – они не успели ее построить, ведь все силы были брошены на "линию Суровикина", к тому же значительную часть укреплений залило водой и фактически уничтожило – россияне утопили сами себя. Также вода вымыла минные поля и сделала их опасными как для украинцев, так и для россиян.

Подрыв россиянами плотины – это военное преступление, за которое они, безусловно, будут отвечать перед судом. Однако в июне им удалось отсрочить наступление. Как выяснилось – на 6 месяцев, до ноября 2023 года.

Между тем украинцам удалось доставить на противоположный берег Днепра не только минометы, но и гаубицы и кое-где тяжелую технику, а для работы по "арте" врага сейчас применяется авиация. Все это дает осторожные основания говорить об определенных успехах на левом берегу и думать о дальнейших перспективах. А они очень неплохи – фактически успех на левом берегу открывает прямой путь в Крым.

Возможно, именно там и будут для россиян "более выгодные позиции", ведь если ВСУ смогут перебросить значительное количество войск и техники на левый берег Днепра, то второй эшелон обороны россиян на линии Большая Кардашинка – Подлесное – Саги – Челбурда – Обрывка за 6 – 10 километров от устья Днепра посыплется, как карточный дом.



Создание плацдарма и перерезание Силами обороны Украины коммуникационных путей вдоль Днепра / карта ISW

Тогда кафирам придется уже бежать за обезвоженный Северокрымский канал и "что-то" придумывать в аварийном порядке. Да, украинцам просто не будет, скорее – наоборот, но это точно не "позиционный тупик".