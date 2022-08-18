Вероятно, это даже координируется из москвы, – Бочкала об отступлении россиян из Херсона

российское военное руководство покидает Херсон и отправляется на левобережье Днепра. Они понимают: удержать областной центр им будет очень тяжело.

Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Роман Бочкала. Он добавил, оккупантам будет трудно удержать Херсон, учитывая те позиции, которые сейчас занимают они и Вооруженные силы Украины.

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россия не хочет терять военных руководителей

Бочкала также добавил: российские оккупанты осознают, что им лучше отойти из Херсона. Таким образом, они смогут выровнять линию фронта, что позволит им лучше обороняться. Кроме того, россияне не хотят терять свое очередное военное руководящее звено.

Они и так потеряли уже много генералов и руководителей, поэтому я думаю: это абсолютно спланировано, скоординировано, москва об этом знает, и, возможно, где-то внутри они готовы к тому, чтобы в один момент из Херсона выйти,

– отметил военный обозреватель.

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Это могут снова назвать "жестом доброй воли"

Военный эксперт отметил, что в россии выход войск из Херсона снова могут назвать "жестом доброй воли".

"путин снова может притворяться каким-то миротворцем, мол, он не хочет, чтобы там погибли мирные жители, из-за действий "фашистов", "хунты", которые придут уничтожать людей", – подчеркнул Бочкала.

Вражеские войска переходят от атаки в оборону

Также по словам военного обозревателя, перемещение вражеских войск по линии Херсон-Берислав носит оборонительный характер. Если недавно они надеялись развернуть свои силы для атаки на Николаев, то сейчас об этом речь не идет.

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И теперь, когда Крым уже для них стал такой точкой опасности, их прифронтовый район, то как можно идти вперед, если у тебя пылает в тылу. Поэтому я думаю, что крымский "хлопок" очень вовремя начался,

– подытожил Бочкала.

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