ВСУ заставили россиян "посыпаться" в Херсонской области хитрым секретом

В последние месяцы мы могли наблюдать за тем, как на правом берегу Херсонщины планомерно, поступательно, уверенно ВСУ нивелировали систему управления передовыми подразделениями российских оккупационных войск.

Эффект домино

Фактически уже в августе система управления работала не эффективно. Особенно это себя проявило во время расширения ВСУ плацдарма на северо-восточной локации, когда командование российских оккупационных войск получало данные о ситуации на передовой позже, чем та публиковалась в украинских информационных площадках.

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Слепое стадо оккупантов

Но последние 48 часов мы можем наблюдать не просто неработающую систему управления российских оккупационных войск, а именно коллапс. Хотя это было вполне предсказуемо, ведь на прошлой неделе они начали сворачивать последние системы связи.

Это был окончательный признак бегства россиян с правого берега, последствия которого мы могли видеть. Ряд подразделений остался без связи, не смог коммуницировать с командованием и даже не знал, отходить ли им с позиций, или продолжать держать их.

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Месяцы упорного труда и постоянного влияния ВСУ на систему управления российских оккупационных войск привели именно к такому результату – в конечном итоге не упорядоченному бегству, а хаотическому и паническому.

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