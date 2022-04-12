Отсутствие лекарств и помощи: в единственной рабочей больнице Мариуполя ошиваются оккупанты

Критическая гуманитарная ситуация в Мариуполе осложняется тем, что в городе нет какой-либо медицинской помощи. Сейчас это главная проблема для тех, кто до сих пор находится в регионе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что ни Красный Крест, ни украинскую гуманитарную помощь в город не допускают.

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Население Мариуполя нуждается в лекарствах

По словам советника, российские оккупанты развозят по местам выдачи "гуманитарной помощи" лекарства и выдают их просто насыпью. Несмотря на это, специфических препаратов нет. Проблемой остается инсулин.

Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, захваченной и работающей исключительно на лечение раненых оккупантов,

– рассказал Андрющенко.

Ранее российские захватчики вывезли персонал и пациентов городской больницы №4 имени Мацука из Мариуполя. Кроме того, сообщалось о похищении из палат детей, которые сейчас, вероятно, депортированы в Таганрог.

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