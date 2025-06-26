На Полтавщине часть жителей осталась без света: какая причина

На Полтавщине наблюдается отключение света для бытовых потребителей. Так, отключение электроэнергии произошло из-за непогоды.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута.

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Отсутствие света в Полтавской области

Как сообщил глава ОВА, из-за сильных порывов ветра без электроэнергии временно остались 529 потребителей, в частности в Гадячской, Пирятинской и Глобинской громадах области.

На местах уже работают специалисты. Энергетики ведут восстановительные работы, чтобы быстрее вернуть электроснабжение.

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Напомним, что недавно проблемы с электроснабжением были в Запорожье. Непогода накрыла регион вечером 24 июня. Вследствие ухудшения погоды в некоторых районах города исчез свет.

Также утром 24 июня из-за неблагоприятных погодных условий на Львовщине были обесточены 39 населенных пунктов. Тогда были обесточены 39 населенных пунктов: 8 – полностью, 31 – частично.