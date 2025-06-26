Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Відсутність світла в Полтавській області

Як повідомив глава ОВА, через сильні пориви вітру без електроенергії тимчасово залишилися 529 споживачів, зокрема у Гадяцькій, Пирятинській та Глобинській громадах області.

На місцях вже працюють фахівці. Енергетики ведуть відновлювальні роботи, щоб швидше повернути електропостачання.

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Нагадаємо, що нещодавно проблеми з електропостачанням були в Запоріжжі. Негода накрила регіон вечері 24 червня. Внаслідок погіршення погоди в деяких районах міста зникло світло.

Також зранку 24 червня через несприятливі погодні умови на Львівщині були знеструмлені 39 населених пунктів. Тоді були знеструмлені 39 населених пунктів: 8 – повністю, 31 – частково.