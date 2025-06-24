Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Запоріжжі подекуди зникло світло

Ввечері 24 червня Запоріжжя накрила негода. Так, в місті почалася злива, місцеві чують грім.

Внаслідок погіршення погоди в деякий районах міста зникло світло. Відповідну інформацію ЗМІ та місцеві пабліки опублікували близько 8 години вечора.

Додамо, що у зв'язку з негодою можливі затримки у русі трамваїв №№ 3, 10, 12, 14, 15, 16.

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Нагадаємо, що зранку 24 червня через несприятливі погодні умови на Львівщині були знеструмлені 39 населених пунктів. За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького, станом на 08:00 були знеструмлені 39 населених пунктів: 8 – повністю, 31 – частково.