Отвели лишь 12 тысяч из более 100, – Кулеба о войсках России возле границы

Россия заявила об отводе своих войск еще в апреле. Однако, по словам Дмитрия Кулебы, с тех пор она отвела лишь около 12 тысяч из 100 тысяч.
Настоящего отвода войск нет
Российские войска и дальше возле границы Украины. Об этом министр иностранных дел завил в интервью немецкому изданию.
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За все это время реально отвели лишь около 12 тысяч военных из более 100 тысяч, которые были стянуты в апреле. Поэтому о настоящем отводе речь не идет,
– объяснил Кулеба.
Почему Россия заявила об отводе
По словам министра, российские власти заявили, что стягивают войска назад, потому что увидели резкую реакцию Запада. Москва поняла, что ей не удастся с легкостью воплотить свои намерения, поэтому операцию прекратили.
"Россия уважает силу. В то же время, как только чувствует слабость, реагирует агрессивно", – считает политик.
Главное о войсках возле границы
- В апреле Россия стянула к нашей границе, а также во временно оккупированный Крым беспрецедентное количество военных и техники. Разведка предупреждала, что Москва может попытаться продвинуться вглубь нашей страны.
- Международное сообщество призвало Кремль прекратить агрессию, поэтому 22 апреля Россия заявила, что отводит войска после якобы учений.
- Президент Владимир Зеленский считает, что из-за медленного отвода войск сохраняется вероятность провокаций.
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