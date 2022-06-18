Ответ для Путина будет очень печальным – Фейгин об очередных ядерных угрозах Кремля

Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы не угрожает миру ядерным оружием, но предупреждает, что готова его применить "в случае угрозы суверенитету".

Это свидетельствует о том, что это не более чем просто риторика и инерция. Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Однако, по его словам, это не значит, что Путин не готов вообще никогда применить ядерное оружие. Это никто не может утверждать. Тем более что от него многого можно ожидать. Однако речь не об этом.

Но если у тебя уже есть "дубинка", ты ее показывай реже. Не надо этим угрожать так часто, будучи не в состоянии реально ее применить,

– считает Фейгин.

То есть, как он объяснил, если вдруг Путин задумает применить тактическое ядерное оружие, когда Вооруженные Силы Украины будут наступать во временно оккупированный Херсон, то "ответ для него будет очень печальным".

"В таком случае не будут исключать адекватный ответ. Лондон, Америка и Европа не будут стоять в стороне", – добавил Фейгин.

В России снова заговорили о возможности применения ядерного оружия

В Кремле после нескольких дней тишины о запугивании мира применить ядерное оружие снова заявили о возможности его использования.

Вариант применить Россией ядерное оружие якобы "лежит на столе у высшего политического руководства государства". Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Между тем, ведущие эксперты The Atlantic Council оценили вероятность применения РФ ядерного оружия как очень низкую.

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