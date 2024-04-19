Будет ли ответ Ирану на атаку: израильский журналист предположил действия ЦАХАЛ

Иран совершил массированную атаку на Израиль 14 апреля. Теперь встает вопрос, каким будет ответ.

Израильский журналист Цви Зильбер высказал 24 Каналу мнение, что у Израиля есть 6 вариантов более-менее адекватного ответа на атаку Ирана. Израиль уже нанес ракетный удар по объектам в Иране.

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Авиационный удар

Зильбер отметил, что первым вариантом является авиационный удар самолетами или БпЛА. Израиль часто применяет такие атаки по Ирану, как ответ на обстрелы по своей территории. Под удар скорее всего должны попасть ядерные объекты Ирана.

Ракетный удар

По словам израильского журналиста, у Израиля не так много дальнобойных баллистических ракет, которые могут преодолевать расстояние более 2000 километров. У Израиля даже ракетных войск нет. Однако военные эксперты убеждают, что это прикрытие, и все у Израиля есть.

Кибератака

Как отметил Зильбер, израильские хакеры часто прибегают к кибератакам. В частности, в одной из таких на иранских экранах вылазило сообщение "Смерть диктатору". Проблема в том, что такие атаки считаются обыденными и никто не воспримет их, как адекватный ответ.

Удар по прокси Ирана

Есть несколько вариантов удара по прокси Ирана на Ближнем Востоке. Это может быть Хезбола, Ирак, Сирия, хуситы в Йемене. Такие атаки Израиль также проводит регулярно, и никто не сочтет это приемлемым ответом на атаку 14 апреля по Израилю.

Диверсия и ликвидация иранского руководства

Израильский журналист назвал еще 2 варианта ответа на атаку Ирана. Это диверсия или ликвидация кого-то из иранского руководства. Проблема в том, что такие действия очень долго готовятся, их невозможно провести за день-два, поэтому если это удастся, то все будут максимально удивлены.

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