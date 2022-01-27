Ответ российской агрессии: больше всего за Украину играют сами же украинцы

Российская военная агрессия против Украины в очередной раз может перейти в горячую фазу зимой 2022 года. С какими ресурсами украинцы готовятся защищать свое государство, а также – на какую помощь союзников рассчитывают. Далее читайте на украинском.

Хто грає за Україну

Штати передали 300 джавелінів та 70 тонн зброї.

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Канада – 340 мільйонів доларів допомоги та пів тисячі військових.

Китайці, наче, вмовили Путіна не атакувати в час Олімпіади, що дає нам ще 2 – 3 тижні для військової допомоги та маневру наших політиків та дипломатів.

Британія викладається чи не найбільше, причому, по всіх фронтах: інформаційний, гібридний, військовий, політичний та розвіддані.

Чехія – кілька тисяч боєприпасів.

Навіть Молдова включилась в гру, нагадавши, що чекає виведення російських військ із Придністров'я. Що мегацінно та надзвичайно ризиковано для них самих. Але вони з нами.

Українці готові боронити свою країну

І найголовніше – 56% українців готові вступити до територіальної оборони. Що збільшує наші військові людські ресурси до пів мільйона.

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Якщо керуватись військовим принципом, що для атаки потрібна перевага 1 до 3. То 1 мільйон російської армії та резервістів, явно не вистачатиме для повномасштабного успішного наступу.

Тому варто зчитувати й інші сценарії. І точно не розслаблятись.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Героям слава

І останнє, відповідаючи на поставлене вгорі питання – Хто грає за Україну, – найбільше за Україну грають самі ж українці.

І це варто не забувати, коли мине загроза, будуючи сильну державу, економіку, армію, культуру, освіту. А наразі найголовніше – вистояти, з чим Ми точно як країна справимося.

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