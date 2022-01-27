Вопрос, начнется ли реальная война и какой она будет, решается как раз сегодня, в оставшиеся три – четыре недели. Потому что фактическая война уже идет, и разворачивается она на четырех театрах предвоенных действий.

"Их там есть" Россия наконец-то признает свое присутствие на Донбассе

От того, как будут разворачиваться события на этих четырех театрах, в значительной степени зависит то, начнется ли реальная война и каков будет ее масштаб.

Первый театр

Первый театр военных действий – это собственно развертывание войск. Западная разведка говорит, что Владимир Путин развернул вблизи границ Украины глубоко эшелонированную группировку, достаточную для быстрого захвата большей части Украины и Киева.

Это само по себе – война, и России придется ответить за эту значимую угрозу, даже если война не начнется. Если ты формируешь и разворачиваешь армию, готовую к завоеванию соседней страны, значит ты – агрессор.

Нормальные страны так не делают. С другой стороны, новостью последних дней на этом театре военных действий является наращивание сил НАТО вблизи российских границ. И масштабы этого наращивания – важнейший сюжет ближайших недель. Цифры направляемых в регион войск будут сигнализировать степень решимости НАТО в противостоянии Путину.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы ввести против России новые усиленные санкции.

Второй театр

Второй театр военных действий разворачивается в Украине и в Киеве. В этом я совершенно согласен с Владимиром Пастуховым, который говорит, что украинский военный блицкриг Путина возможен только на фоне внутреннего политического кризиса в Украине, для развития которого у Кремля есть определенные заготовки.

По теме Для чего Россия разыгрывает карту "признания" террористов на Донбассе

Эти события как раз могут начать разворачиваться уже во время пекинской Олимпиады. От того, насколько успешными будут маневры на этом театре в значительной степени зависит вероятность реальной войны.

Третий театр

Третий театр военных действий – это экономика. Превентивный анонс американских санкций в отношении России имел существенный эффект. Российские рынки реагируют болезненно, начало войны будет серьезным потрясением для экономики России. Это теперь ясно широкому кругу лиц внутри России. Но у этого театра военных действий есть и вторая сторона.

Введение полномасштабных санкций приведет к энергетическому кризису в Европе. И этот козырь Путин намерен, скорее всего, еще разыграть. Первая, не критическая эскалация в восточной Украине принудит Запад (США) к первому пакету санкций.

В ответ сократятся поставки газа в Европу. В этот момент будет дестабилизирована уже экономика Европы. Европейские обыватели – и правительства соответственно – будут поставлены перед вопросом, какую цену они готовы или не готовы платить за свободу Украины. Владимир Путин собирается поглумиться над "европейскими ценностями" в этот момент.

Четвертый театр

Наконец, есть четвертый театр военных действий – сугубо внутри российский. Войну нужно продать российскому избирателю, иначе она не имеет смысла.

В 2015 году я предложил модель для объяснения "крымского синдрома" – резкого роста внутренней мобилизации и лояльности режиму, сопровождавшему аннексию Крыма и войну в восточной Украине.

Важно Перспектива экономического краха России повлечет за собой войну в коридорах Кремля

Падение лояльности российского обывателя режиму Владимира Путина связано с падением его интереса к официальному телевизору и его информационной повестке. Однако драматические события внешнего кризиса вблизи российских границ возвращают обывателя к теленовостям. Он не знает, где он еще может получить достоверную информацию по столь животрепещущим вопросам.

Но поскольку режиму вновь удается вернуть обывателя к телевизору, возрастает и возможность индоктринировать (распропагандировать) его. Именно поэтому Путину так важен "ультиматум НАТО" и ожидание ответа на него, венные новости, внешнее напряжение и прочая лабуда. Все это должно "усадить" обывателя перед телевизором. Насколько удачной будет эта операция – еще один важный вопрос.

Путин ведет Россию в бездну

Итак, мое главное предположение состоит в том, что в ближайшие три недели основным предметом внимания Путина будет то, как развиваются события на этих четырех театрах превентивной войны.

В зависимости от этого будет принято решение о начале реальной войны (то есть – движении войск), которая, по моему мнению, будет крупнейшей геополитической катастрофой России в 21 веке.