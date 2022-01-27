Хто грає за Україну
Штати передали 300 джавелінів та 70 тонн зброї.
Фатальна помилка Москви Українці об'єдналися, щоб за будь-яку ціну зупинити росіян
Канада – 340 мільйонів доларів допомоги та пів тисячі військових.
Китайці, наче, вмовили Путіна не атакувати в час Олімпіади, що дає нам ще 2 – 3 тижні для військової допомоги та маневру наших політиків та дипломатів.
Британія викладається чи не найбільше, причому, по всіх фронтах: інформаційний, гібридний, військовий, політичний та розвіддані.
Чехія – кілька тисяч боєприпасів.
Навіть Молдова включилась в гру, нагадавши, що чекає виведення російських військ із Придністров'я. Що мегацінно та надзвичайно ризиковано для них самих. Але вони з нами.
Українці готові боронити свою країну
І найголовніше – 56% українців готові вступити до територіальної оборони. Що збільшує наші військові людські ресурси до пів мільйона.
До теми Російська війна проти України розгортається на 4 фронтах
Якщо керуватись військовим принципом, що для атаки потрібна перевага 1 до 3. То 1 мільйон російської армії та резервістів, явно не вистачатиме для повномасштабного успішного наступу.
Тому варто зчитувати й інші сценарії. І точно не розслаблятись.
Героям слава
І останнє, відповідаючи на поставлене вгорі питання – Хто грає за Україну, – найбільше за Україну грають самі ж українці.
І це варто не забувати, коли мине загроза, будуючи сильну державу, економіку, армію, культуру, освіту. А наразі найголовніше – вистояти, з чим Ми точно як країна справимося.
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