Злочини Росії добре відомі

Розпалювання війни і знищення українських міст. Вбивства, катування, викрадення і незаконні ув'язнення мирного населення в Криму і на Донбасі.

Читайте також Російська війна проти України розгортається на 4 фронтах

Призначення злодюжек-ідіотів царьками псевдореспублік на Сході, що остаточно розвалили те, що залишалося від зруйнованої російською агресією економіки регіонів.

Натовпи нагнаних Росією бандитів, що встановили режим повного беззаконня на окупованих територіях. Міжнародна ізоляція, безробіття, скажені ціни, економічний занепад.

Від всього цього всі, хто міг тікати зі "звільнених" Росією регіонів втекли – перетворюючі ці територія на запустілі сірі зони. А хто залишився, змушений виживати в бідності та постійному страху, що тебе відправлять "на підвал". Часто без жодних ідеологічних причин, просто щоб отримати викуп.

Путінській Росії хотілося похизуватися своєю жорстокістю і самодурством, зухвалістю і тиранією – і от тепер про це знають всі. Навіть ті, хто ще в 2014 хотів заплющувати очі на природу сучасної Росії.

Українці об'єдналися

І, тепер, при спробі наступу на будь-який новий регіон, українці об'єднаються як один, щоб за будь-яку ціну зупинити росіян. Бо питання вже не тільки в патріотизмі чи високих ідеалах свободи та демократії. Справа в економічному благополуччі та фізичній безпеці.

До теми Українці об'єдналися перед російською загрозою та показали приклад Європі

У бажанні, щоб твій бізнес не відрейдерили нові місцеві царьки.

Щоб твою роботу не розбомбили.

Щоб ціни не піднялися на 50% на фоні скорочення асортименту товарів на 90%.

Щоб в місті і далі можна було поїсти в McDonald`s і одягнутися в H&M. Щоб в лікарні залишилися лікарі, які врятують бабусю та дідуся.

Щоб привезені з Сибіру чи то бандити, чи то солдати не забили тебе ногами до смерті після початку комендантської години – не тому, що ти великий патріот, а тому, що їм не було чим зайнятись.

Щоб імпортовані ФСБшники не кидали за грати за жарт в соцмережах.

Щоб не кланятися в себе вдома дегенератам і покидькам.

Ситуація дуже проста. Ти або допомагаєш боротися з російською навалою, або втрачаєш – переможців в окупації не буде. Біженці з вже окупованих Росією територій не дадуть збрехати.

І ця примітивна, очевидна, майже тваринна ідея об'єднує всіх. Професора в університеті та бізнесмена, касира в супермаркеті і вчителя, робітника на заводі і ITшника. І цей факт не обіцяє Кремлю нічого хорошого. Адже одна держава може перемогти іншу державу.

Важливо Українське суспільство заслуговує, щоб до нього ставилися, як до дорослих людей

Але історія не знає прикладів, коли державі вдалося перемогти цілий народ. А в Україні ворогами окупантів буде не лише українська армія, а кожен, хто програє від окупації – тобто 99.9% українців.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Здається, це розуміє і Кремль, який в своїй стратегії, на відміну від 2014, не робить ставку на п'яту колону.

Якщо Росія почне велику війну

Якщо Росія справді піде на великий наступ, то помилка 8-річної давнини їй дуже дорого коштуватиме.

Наважуючись на найбільшу наступальну операцію з часів Другої світової потрібно розуміти, що багато що може піти не так. Особливо взимку. Особливо, коли буде потрібно брати штурмом великі міста. Особливо, коли оборону триматимуть відчайдушно. А кілька помилок чи звичайне невезіння можуть обернутися катастрофою всієї операції.

Цієї зими лід в Україні тонкий, а під ним чекає холодна безодня. Багато поганих речей чекає на незваних гостів на цих землях. Росії потрібно зупинитися грати з вогнем війни – поки вона не припустилася другої, фатальної помилки.

Путін слабшає – дивіться відео: