Ответил на упреки Жириновского: экс-послу Азербайджана запретили въезд в Россию на 50 лет

13 августа 2021 , 14:53
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Источник:

МИД России

Экс-посол Азербайджана, отвечая на упреки Владимира Жириновского, обругал его и русский народ. Исфандияру Вахабзаде запретили въезд на территорию России на 50 лет.

Исфандияр Вахабзаде ответил Жириновскому, мол "он и его нация воняют как свинья". Именно после этого МИД России принял соответствующее решение.

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МИД России ввело запрет на экс-посла Азербайджана

В России решили запретить дипломату въезжать на территорию страны в течение 50 лет. Аналогичное решение приняли в отношении гражданина Казахстана Куата Ахметова. Все потому, что они позволили себе высказывания в сети, которые "разжигают межнациональную вражду".

В российском МИДе написали, что они принимают решение в отношении иностранцев, которые "публично выражают пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом, а также в агрессивной форме выражают оскорбления в их адрес".

Вахабзаде обругал Жириновского и россиян

Ответ Вахабзаде Жириновскому обнародовали 11 августа. На видео бывший посол Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане Вахабзаде сказал, что:

  • он возмущен словами российского политика;
  • когда-то он уже оскорбил его граждан;
  • в последнее время его наглость не имеет границ, и это – его личное дело. Мол, каждая нация и народ имеют свою гордость и менталитет;
  • "А теперь я тебе говорю: ты воняешь, как свинья. Ты свинья, и воняет твоя нация, как свинья";
  • когда "Жириновский и весь русский народ во главе с Путиным занимались ерундой", он проливал кровь в Афганистане.

Именно эти высказывания и привели к тому, что российская сторона приняла запрет.

Что сказал Жириновский

  • Российский политик прокомментировал конфликт Армении и Азербайджана и российских миротворцев. По его мнению, Южный Кавказ – зона влияния Москвы.
  • Он добавил, что власти США, если захотят, якобы могут "сбросить" президента Азербайджана за 2 недели.
  • Заверил, что якобы только Россия может спасти их лидера от такой участи. Из-за таких высказываний Жириновского азербайджанский МИД вручил ноту временному поверенному в делах России.
Автор: Діана Квасневська