Ответила категорично: Скороход допросили по делу о смерти Полякова

Народную депутата Анну Скороход допросили по делу о смерти Антона Полякова. По ее мнению, политик умер не вследствие насильственной смерти.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По словам Скороход, они с Поляковым жили вместе с весны 2021 года, сообщил заместитель главы МВД.

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"На прямые вопросы о наличии тех или иных подозрений относительно возможной насильственной смерти депутата она ответила довольно категорично: "нет", – сказал Евгений Енин.

В полиции Киева уже подтвердили , что именно нардеп Скороход была сожительницей Полякова. Однако из-за какой-то ссоры он не хотел ехать к ней.

Недавно появилась информация, что последние часы жизни Антон Поляков провел именно с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.

Депутат выпивал и имел примерно 1 промилле в крови. Мужчины разъезжали по городу примерно полтора часа, а затем помощник Скороход спровадил Полякова на такси.

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