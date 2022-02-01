Отвод войск от Украины и "гарантии безопасности": Блинкен и Лавров поговорили по телефону
Источник:"Интерфакс-Украина"
Энтони Блинкен 1 февраля провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым. Они обсудили вопросы отвода войск России от границ Украины и безопасность в Европе.
Государственный секретарь США призвал к немедленной деэскалации ситуации на линии разграничения. В то же время он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности нашего государства, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.
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Энтони Блинкен призвал Россию к немедленному отводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, и призвал Россию идти дипломатическим путем,
– указали в Госдепе.
Глава американской дипломатии также подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями по вопросам безопасности.
США помогают Украине: что известно
- США на фоне угрозы вторжения России пообещали оказать Украине военную помощь.
- Первая партия летального оружия из Штатов – 90 тонн – прилетела в ночь на 22 января. Вторую партию – более 80 тонн летального вооружения наше государство получило 23 января.
- Третью партию – доставили 25 января. На борту было современное оборудование и боеприпасы для ВСУ.
- Уже 28 января прибыл четвертый самолет с помощью из США. Алексей Резников заявил, что тогда в Украину привезли 81 тонну патронов различного калибра. Пятый самолет с военной помощью США прибыл 31 января. Он доставил более 80 тонн вооружения.