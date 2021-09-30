Отзывают целой фракцией – у Разумкова отрицали, что письмо пришло только от имени Арахамии

Пресс-секретарь Дмитрия Разумкова заявила, что письмо об отставке политика отправили не от имени Давида Арахамия. Документ на самом деле якобы поступил от всей фракции "Слуга народа".

Пока точно неизвестно, кто именно отправил письмо об отзыве Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Спикер политика Ольга Туний говорит, что оно поступило от фракции.

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В связи с заявлением пресс-секретаря фракции "Слуга народа" сообщаю, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" именно от фракции, а не от имени нардепа,

– заявила Туний.

В то же время ранее пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук утверждала, что на заседании "Слуги народа" не обсуждали вопрос отставки спикера Рады. Кадровые вопросы будут анализировать во время выездного заседания в Трускавце 1 – 2 октября.

Что известно о запуске отставки Разумкова

Слухи об отставке Разумкова с должности председателя парламента начали ходить в сентябре 2021 года. Все потому, что он, мол, не соглсане с политикой "Слуги народа".

Активное обсуждение началось после того, как Разумков отправил на рассмотрение Венецианской комиссии закон об олигархах, который инициировал президент Владимир Зеленский.

Впоследствии лидер фракции Давид Арахамия и Разумков поссорились в прямом эфире. Первый напомнил, что "спикер – это должность, на которую делегируют, а не выбирают". В то же время Александр Корниенко охарактеризовал действия Разумкова как "некомандные".

30 сентября стало известно, что Арахамия поручил выдать подписные листы для увольнения Разумкова с должности. Сам спикер парламента говорит, что не удивлен такой инициативе и добавил, что медлить с процессом не будет.

Согласно процедуре отставки спикера, его могут отозвать должности в трех случаях: по просьбе самого председателя Рады, из-за неудовлетворительной работы, в связи с другими обстоятельствами, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Решение о включении этого вопроса в повестку дня Рады принимают на пленарном заседании, следующем за днем ​​внесения такого предложения. Председатель парламента готовит отчет о своей работе и о выполнении сметы ВРУ. После этого, вопрос рассматривают нардепы.