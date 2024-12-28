Россияне получили жесткий отпор от украинских воинов на Покровском направлении, – Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. Самые горячие бои идут на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По состоянию на вечер 27 декабря 2024 года на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Смотрите также Оставит ли Украина Курскую область: прогнозы американских чиновников

Обстрелы и атаки по территории Украины

Ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, а также на Лиманском, Времовском направлениях и в Курской области. Враг продолжает активные авиационные и артиллерийские атаки по Украине, применяя дроны-камикадзе.

За сегодня российские войска нанесли значительные удары по территории Украины:

37 авиационных ударов (включая 43 управляемые авиабомбы),

808 дронов-камикадзе,

Более 4300 артиллерийских обстрелов.

Боевые действия по направлениям

Харьковское направление

Враг дважды атаковал в районе Волчанска.

Потери оккупантов: уничтожено 72 российских солдат, 1 танк, 2 артсистемы, 4 автомобиля, 3 средства связи, 29 дронов, а также повреждено 9 единиц техники.

Купянское направление

В течение дня враг пять раз пытался продвинуться к Петропавловке и Лозовой.

Четыре атаки отбиты, продолжается бой.

Лиманское направление

Оккупанты атаковали 20 раз в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и Серебрянского леса.

Все атаки были отбиты.

Северское направление

Четыре попытки врага продвинуться в районах Белогоровки и Выемки были остановлены.

Краматорское направление

ВСУ отбили 5 атак в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

Торецкое направление

10 атак врага вблизи Торецка и Щербиновки были успешно остановлены.

Покровское направление

Враг совершил 52 попытки прорвать оборону. Потери врага: уничтожено 382 оккупанты, из них 196 безвозвратно, а также 4 автомобиля, боевая бронированная машина, средство наблюдения “Муром-М”, средство РЭБ, 7 средств связи, БпЛА “Ланцет”.

Кураховское направление

Россияне совершили 18 атак в районах Петропавловки, Славянки, Дачного и Курахово, все атаки были отбиты.

Времовское направление

17 атак оккупантов вблизи Константинопольского, Разлива, Нового Комара и Новодаровки были остановлены.

Приднепровское направление

Враг дважды штурмовал позиции ВСУ, обе попытки провалились.

Курская область

Украинские войска отбили 22 наступательных действия захватчиков. Российская авиация нанесла 15 ударов, применив 18 управляемых авиационных бомб по своей территории.

К слову, солдаты КНДР накладывают на себя руки вместо сдачи в плен из-за страха перед репрессиями или пропаганды.

В Курской области войска КНДР потеряли более 1000 человек за последнюю неделю, неся большие потери во время атак на украинские позиции.