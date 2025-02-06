Враг меняет тактику и штурмует: ситуация в Часовом Яру обостряется

Российская армия накапливает силы на севере Часового Яра и пытается прорвать оборону на юге. Оккупанты применяют новые подходы к атакам, в частности используют квадроциклы и багги вместо бронетехники.

Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец для РБК-Украина, сообщает 24 Канал. Российская армия продолжает активные штурмовые действия в районе Часового Яра, концентрируя силы на севере города и пытаясь прорвать оборону на южном направлении.

Читайте также 5 самых горячих точек на фронте, где россияне пытаются прорываться

Как враг атакует Часов Яр

Только за минувшие сутки зафиксировано 129 вражеских обстрелов.

Если раньше россияне использовали бетонные трубы канала Северский Донец – Донбасс для проникновения в город, то сейчас этот маршрут уже не актуален.

Противник сделал три прохода в канале Северский Донецк с целью рассредоточить наше внимание. Мы должны привлекать дополнительный ресурс для контроля этих проходов с помощью дронов, а также дистанционного минирования,

– пояснил Запорожец.

Новые угрозы: квадроциклы и баги вместо бронетехники

По его словам, ранее враг активно использовал бронетехнику для десантных операций, в частности в районе стадиона "Авангард". Однако эффективная работа Сил обороны заставила оккупантов изменить подход.

За январь не менее 10 единиц бронированной техники было уничтожено. Поэтому активность применения уменьшилась. Увеличивается количество квадроциклов, а также активно используют баги,

– добавил Дмитрий Запорожец.

К слову, в Часовом Яру ситуация остается напряженной. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать украинскую оборону. Однако Силы обороны держат рубежи, нанося противнику значительные потери.