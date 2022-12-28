Ожидаем "мопеды": в ряде областей предупредили о возможной атаке дронами

Среда, 28 декабря, прошла относительно спокойно – то есть без обстрелов и, соответственно, прилетов. Однако в ОВА разных регионов предупредили жителей о возможной ночной атаке дронами-камиадзе иранского производства.

Утром по всей Украине звучали сигналы воздушной тревоги и, к счастью, обошлось без взрывов. Однако, как отметили в Днепропетровском областном совете и вскоре в других государственных структурах, в ночь на 29 декабря игнорировать сигналы предупреждения не следует, поскольку оккупанты могут запустить беспилотники по Украине.

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Где следует ожидать "мопеды"

Следует заметить, что распознать вражеские дроны-камикадзе довольно легко – звук их полета напоминает звук, издаваемый мопедом. О возможной атаке БПЛА написали в своих социальных сетях:

глава областного совета Днепропетровской области Николай Лукашук;

глава ОВА Николаевщины Виталий Ким.

В то же время, Лукашук констатировал, что ситуация контролируемая и стоит верить в Вооруженные Силы, заботиться о своей безопасности и ни в коем случае не волноваться.

Ситуация полностью контролируется. Соблюдайте все правила безопасности и верьте в ПВО. Наши защитники неба всегда стоят. Сколько бы ракет или дронов враг по нас не выпустил – победа все равно будет за Украиной,

– сказал глава ДОР.



Как распознать дроны-камикадзе / Картинка 24 Канала

Скоро российские БПЛА будут нестрашны для Украины

Наше государство с каждым днем наращивает свои военные мощи, чтобы давать российским оккупантам достойный отпор. В частности, стало известно, что скоро мы будем производить собственные БПЛА, которые будут "обрезать крылья" дронам-камикадзе. Об этом иностранным журналистам рассказал Министр цифровой трансформации Федоров.

Кроме того, к этой теме следует упомянуть, что в США активно взялись за вопросы снабжения Ираном оружия России. Собственно, администрация США Джозефа Байдена развернула мощную кампанию, которая помешает Тегерану разрабатывать и поставлять беспилотники Москве.

Также государства-партнеры продолжают предоставлять нам вооружение, которое помогает ликвидировать вражеские воздушные цели. В частности, о том, на каком этапе находится процесс переговоров о предоставлении нам танков, систем ПВО и артиллерии, рассказывал начальник разведки Буданов. Он отметил, что "все на стадии разрешения".