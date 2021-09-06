Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 24 канала рассказал, что с задержанными есть связь. Встреча адвокатов Николая Полозова и Эмине Авамилевой с первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джеляловым, которого 4 сентября задержали в Крыму, должна была начаться 6 сентября в 9:30.
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"Сейчас состоится допрос в присутствии адвокатов. Надеемся, что будет и возможность отдельной конфиденциальной встречи. Примерно в 14:00 – 15:00 ожидаем судилища, где примут решение о мере пресечения", – рассказал Чубаров.
Расправа за Крымскую платформу
На задержание крымских татар отреагировали международные институты. В частности, 5 сентября заявление с поддержкой обнародовало Министерство иностранных дел Турции, а Госдеп Соединенных Штатов Америки призвал Россию немедленно освободить людей.
Чубаров рассказал, что российские оккупанты специально выбирают выходные для массовых обысков и задержаний, чтобы был меньший резонанс.
Мы работали с посольствами и международными организациями. Надо говорить о том, что должна быть консолидированная реакция. Поскольку это расправа за участие в Крымской платформе,
– отметил председатель Меджлиса.
"Надо из-за этой ситуации с новыми репрессиями против крымских татар, в частности против Меджлиса крымскотатарского народа, осознавать, что это тестирование участников Крымской платформы. Россия угрожает участникам крымской платформы", – добавил он.
Рефат Чубаров о задержании в Крыму: смотрите видео
Что известно о задержании в Крыму
- Оккупационные спецслужбы 3 сентября обыскали дом Эльдара Одаманова в Симферополе. Уже 4 сентября провели обыски у Наримана Джелялова – заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
- Джелялова держали в камере в наручниках и с мешком на голове.
- Первая заместитель министра иностранных Эмине Джепарова сообщила, что всех задержанных пытают.
- Украинская прокуратура открыла из-за этого уголовное производство.
- Крымских татар обвиняют в диверсиях и содействии преступлениям. Всего задержали более 40 человек.