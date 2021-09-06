Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі 24 каналу розповів, що із затриманими є зв'язок. Зустріч адвокатів Миколи Полозова й Еміне Авамілєвої з першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джеляловим, якого 4 вересня затримали в Криму, мала розпочатися 6 вересня о 9:30.

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"Наразі відбудеться допит у присутності адвокатів. Сподіваємось, що буде і можливість окремої конфіденційної зустрічі. Приблизно о 14:00 – 15:00 очікуємо на судилище, де ухвалять рішення про запобіжний захід", – розповів Чубаров.

Розправа за Кримську платформу

На затримання кримських татар відреагували міжнародні інституції. Зокрема, 5 вересня заяву з підтримкою оприлюднило Міністерство закордонних справ Туреччини, а Держдеп Сполучених Штатів Америки закликав Росію негайно звільнити людей. Чубаров розповів, що російські окупанти спеціально обирають вихідні для масових обшуків і затримань, щоб був менший розголос.

Ми працювали з посольствами й міжнародними організаціями. Треба говорити про те, що має бути консолідована реакція. Оскільки це розправа за участь у Кримській платформі,

– зазначив голова Меджлісу.

"Треба через цю ситуацію з новими репресіями проти кримських татар, зокрема проти Меджлісу кримськотатарського народу, усвідомлювати, що це тестування учасників Кримської платформи. Росія погрожує учасникам у Кримської платформи", – додав він.

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