Ожидаю, что скоро состоится встреча Зеленского и Трампа, – Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться уже совсем скоро.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Андрея Ермака в эфире телемарафона.
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Когда состоится встреча Зеленского и Трампа
Андрей Ермак пояснил, что Украина настроена сразу после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начать официальные разговоры и консультации.
Я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, официально вступившим в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну,
– сказал руководитель ОП.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что верит, что Дональд Трамп сможет принудить российского президента Владимира Путина к миру. По его словам, Украина должна договориться с Дональдом Трампом о конкретных гарантиях безопасности, которые будут означать, что наша страна сможет защитить и себя, и других, если Путин снова нападет.
Также президент отмечал, что верит, что в 2025 году есть шанс закончить войну, начатую Россией против Украины. Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп транслирует соответствующие месседжи публично и непублично.