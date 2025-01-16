Ожидаю, что скоро состоится встреча Зеленского и Трампа, – Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа может состояться уже совсем скоро.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Андрея Ермака в эфире телемарафона.

Читайте также Не с Россией: с кем может говорить Трамп, чтобы завершить войну в Украине

Когда состоится встреча Зеленского и Трампа

Андрей Ермак пояснил, что Украина настроена сразу после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа начать официальные разговоры и консультации.

Я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, официально вступившим в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну,

– сказал руководитель ОП.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что верит, что Дональд Трамп сможет принудить российского президента Владимира Путина к миру. По его словам, Украина должна договориться с Дональдом Трампом о конкретных гарантиях безопасности, которые будут означать, что наша страна сможет защитить и себя, и других, если Путин снова нападет.

Также президент отмечал, что верит, что в 2025 году есть шанс закончить войну, начатую Россией против Украины. Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп транслирует соответствующие месседжи публично и непублично.