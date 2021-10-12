Ожидания оправдались, – Чалый оценил итоги саммита Украина – ЕС

В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС. Его итоги можно считать положительными – Евросоюз подтвердил свою позицию по политическим вопросам.

Об этом в эфире 24 канала рассказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый. Также он прокомментировал поддержку Евросоюзом так называемого антиолигархического законодательства.

Обратите внимание В Киеве состоялся саммит "Украина-ЕС" : какие результаты

"Оцениваю их (итоги саммита – 24 канал) положительно. Заявление, которое принято, оно достаточно детальное и амбициозное. Я думаю, что ожидания, которые были реалистичными, оправдались", – сказал Валерий Чалый.

Пакет Восточного партнерства

Однако экс-посол не разделяет так называемого увлечения цифрами, что на Украину должно прийтись 6,5 миллиарда евро инвестиций. Чалый пояснил, что речь идет о пакете Восточного партнерства, где есть учет рисков инвестиций и грантовые вещи в частности..

Еще надо освоить эту часть денег. Они не приходят просто так в бюджет – это проекты, которые Украина должна предложить и реализовать. Валерий Чалий Посол Украины в США в 2015 – 2019 годах

По его словам, соответствующий пакет является публичным, поэтому его стоит оценивать по результатам.

В то же время вопросы, которые касаются поддержки территориальной целостности Украины – деоккупации Крыма, признания России стороной конфликта и много других политических аспектов – Евросоюз четко подтвердил, это действительно достижение Украины, сказал Чалый.

ЕС поддержал принятие "антиолигархического законодательства"

В Киеве 12 октября состоялся саммит Украина – ЕС, участниками которого были, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн. В частности, заключили соглашение о совместном авиационном пространстве и обсудили возможность вступления Украины в ЕС.

В совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС Евросоюз поддержал принятие Украиной так называемого антиолигархического законодательства. В то же время Валерий Чалый не считает, что формулировка "ЕС поддержал принятие антиолигархического закона" правдива – это не так.

ЕС принял принятие юридически выверенного совершенного законодательства против частных лиц, которые работают в этой сфере. Мы их называем олигархами,

– пояснил экс-посол.

Не пропустите Продвигает отношения Украины и ЕС на следующий уровень, – Стулик о киевском саммите

Он добавил, что пока речь идет не конкретно о законе относительно олигархов. ЕС аккуратно не вмешивается во внутренние дела Украины и намекает на то, что процесс деолигархизации правильный, но он должен проходить строго в правовом русле, подчеркнул Валерий Чалый.

Валерий Чалый о саммите Украина – ЕС: смотрите видео

Закон против олигархов: коротко